Кадровые назначения
Новый заместитель председателя назначен в "Правительстве для граждан"

Канат Дыбыспаев назначен заместителем председателя госкорпорации «Правительство для граждан». Он будет курировать работу фронт-офисов, сообщает Kazpravda.kz.

Канат Дыбыспаев родился в 1977 году. В 1999-м окончил физико-математический факультет Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева. В этом же году начал трудовую деятельность в качестве учителя по математике и информатике в средней школе.

С 2001 по 2006 года был заместителем начальника отдела прикладного администрирования в филиале процессингового центра АО «ҚТЖ».

С ноября 2007 по октябрь 2010 года занимал должность главного менеджера проекта Процессингового центра департамента развития розничного бизнеса АО «Цеснабанк».

С 2011 по 2017 годы занимал различные технические должности от руководителя проектов до директора департамента сопровождения сервисной модели информатизации в АО «Национальные информационные технологии».

С ноября 2017 по март 2018 года руководил Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

В 2018-19 годах занимался частным предпринимательством, а с июля 2019 года был управляющим директором и членом правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Напомним, что 8 апреля председателем правления Госкорпорации «Правительство для граждан» стал Суйениш Абдильдин, занимавший до этого должность первого заместителя председателя правления. На посту председателя он сменил Адила Кожихова.

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