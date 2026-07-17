Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области

Кадровые назначения

С февраля прошлого года он возглавлял Ассоциацию «KAZENERGY»

Фото: пресс-служба правительства РК

Указом Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Трудовая деятельность 

Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994-1995);
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1997);
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001);
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003);
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010);
Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011);
Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011);
Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014);
Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (09.2014-02.2016);
Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (01.02.2016-11.2017);
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (03.04.2019-04.2021);
Управляющий директор по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (04.2021-11.01.2022);
Министр энергетики Республики Казахстан (11.01.2022-04.04.2023);
Советник Президента Республики Казахстан (04.04.2023-13.02.2025);
Председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (с 02.2025).

#назначение #аким #Акчулаков

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