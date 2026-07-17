Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области

С февраля прошлого года он возглавлял Ассоциацию «KAZENERGY»
Указом Главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен акимом Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Трудовая деятельность
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994-1995);
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1997);
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001);
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003);
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010);
Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011);
Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011);
Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014);
Генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical» (09.2014-02.2016);
Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (01.02.2016-11.2017);
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (03.04.2019-04.2021);
Управляющий директор по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (04.2021-11.01.2022);
Министр энергетики Республики Казахстан (11.01.2022-04.04.2023);
Советник Президента Республики Казахстан (04.04.2023-13.02.2025);
Председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» (с 02.2025).