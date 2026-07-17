Есет Байкен назначен акимом области Ұлытау

С сентября 2022 года он работал заместителем акима Астаны
Указом Главы государства Байкен Есет Берикулы назначен акимом области Ұлытау. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает Kazpravda.kz
12.12.2008 - 18.02.2009 г. - и.о. ведущего специалиста отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;
18.02.2009 - 16.07.2009 г. - ведущий специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;
16.07.2009 - 28.10.2010 г. – главный специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;
28.10.2010 - 23.11.2010 г. – главный специалист отдела правового обеспечения и закупок Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны, город Астана;
23.11.2010 - 07.03.2013 г. – главный специалист отдела социально-культурной сферы аппарата акима города Астаны, город Астана;
07.03.2013 - 26.08.2013 г. – главный инспектор акима города Астаны, город Астана;
26.08.2013 - 08.08.2016 г. - руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Астаны, город Астана;
09.08.2016 - 01.08.2017 г. - эксперт секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;
02.08.2017 - 31.01.2019 г. - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;
01.02.2019 - 03.07.2019 г. - аким Нуринского района Карагандинской области;
29.08.2019 - 2020 г - руководитель аппарата акима города Нур-Султан;
14.10.2020 - 02.2022 г. - аким района «Сарыарка».
09.02.2022-09.2022 г. – заместитель акима города Нур-Султан.
С 19.09. 2022 г. – заместитель акима города Астаны.