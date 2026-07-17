Есет Байкен назначен акимом области Ұлытау

Кадровые назначения

С сентября 2022 года он работал заместителем акима Астаны

Фото: BaigeNews.kz

Указом Главы государства Байкен Есет Берикулы назначен акимом области Ұлытау. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает Kazpravda.kz

12.12.2008 - 18.02.2009 г. - и.о. ведущего специалиста отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;

18.02.2009 - 16.07.2009 г. - ведущий специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;

16.07.2009 - 28.10.2010 г. – главный специалист отдела инвестиционной политики и планирования ГУ "Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны", город Астана;

28.10.2010 - 23.11.2010 г. – главный специалист отдела правового обеспечения и закупок Управления экономики и бюджетного планирования города Астаны, город Астана;

23.11.2010 - 07.03.2013 г. – главный специалист отдела социально-культурной сферы аппарата акима города Астаны, город Астана;

07.03.2013 - 26.08.2013 г. – главный инспектор акима города Астаны, город Астана;

26.08.2013 - 08.08.2016 г. - руководитель организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Астаны, город Астана;

09.08.2016 - 01.08.2017 г. - эксперт секретариата руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;

02.08.2017 - 31.01.2019 г. - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной  работы Администрации Президента Республики Казахстан, город Астана;

01.02.2019 - 03.07.2019 г. - аким Нуринского района Карагандинской области;

29.08.2019 - 2020 г - руководитель аппарата акима города Нур-Султан;

14.10.2020 - 02.2022 г. - аким района «Сарыарка».

09.02.2022-09.2022 г. – заместитель акима города Нур-Султан.

С 19.09. 2022 г. – заместитель акима города Астаны.

#назначение #аким #Ұлытау

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