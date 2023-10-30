Нурлан Алдамжаров стал вице-министром водных ресурсов и ирригации

Постановлением Правительства Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК
Нурлан Алдамжаров закончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1999) по специальности «Инженер-гидротехник»
Трудовую деятельность начал в 1999 году.
Работа в государственных и коммерческих организациях (1999 - 2008);
Ведущий специалист, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области (2008 - 2012);
Главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Южно-Казахстанской области (2012 - 2014);
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области (2014 - 2015);
Руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан» (2015 - 2016);
Заместитель председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК (2016 - 02.2018);
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области (15.02.2018 - 06.2020);
Председатель комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (06.2020 - 08.2023).