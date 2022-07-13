Нурлан Масимов задержан на границе при попытке бегства из Казахстана

Разыскиваемый Нурлан Масимов задержан при попытке пересечь границу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.