Нурсултан Назарбаев встретился с президентами России и Беларуси
Асель Есетова
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в рамках переговоров в формате ТС – Украина – ЕС, сообщает Kazpravda.kz.
Лидеры трех государств обсудили результаты состоявшейся встречи с участием Президента Украины и представителей Европейского союза. Была отмечена важность прилагаемых усилий, направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Акорды.
"Кроме того, главы государств рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического союза, который начнет действовать в 2015 году", - отмечается в сообщении.