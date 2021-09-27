Нурсултану Назарбаеву передали слова приветствия Президента Турции

Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Первого Президента Казахстана.
В ходе встречи Елбасы пожелал Мустафе Шентопу продуктивных переговоров на предстоящем юбилейном пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств в Туркестане.
Первый Президент Казахстана отметил динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией за 30 лет и попросил Мустафу Шентопа передать наилучшие пожелания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
"С первых дней независимости я работаю во благо развития казахстанско-турецкого сотрудничества. Сейчас наши отношения развиваются динамично. Мы с Президентом Эрдоганом находимся в постоянном контакте", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, Мустафа Шентоп выразил признательность за теплый прием и передал Елбасы слова приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.