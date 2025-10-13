С марта прошлого года он работал заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Кельбуганов Нуржан Амангельдинович назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, Семипалатинский университет имени М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал дежурным по парку филиала АО «НК «ҚТЖ» -«Алматинское отделение дороги».

С 1996 по 2015 гг. работал в железнодорожной отрасли оператором по обработке перевозочных документов, дежурным по станции, старшим оператором поста централизации, дорожным диспетчером и начальником ряда станций.

С 2015 по 2024 гг. занимал различные руководящие должности в структуре АО «НК «КТЖ» – от директора по оперативной работе Акмолинского филиала компании до заместителя генерального директора «КТЖ-Грузовые перевозки» по маркетингу и планированию.

С марта 2024 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.