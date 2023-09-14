Нужно потрудиться, чтоб воды напиться

Задачи по повышению доступности питьевой воды, а также снижению степени изношенности водопроводов и канализационных сетей возложены на недавно созданное Министерство промышленности и строительства. На сооружение и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения государство ежегодно направляет значительные инвестиции: только из республиканского бюджета в текущем году было выделено 270 млрд тенге. Это 452 проекта в городах и сельских населенных пунктах.

С текущего года действует программа «Тариф в обмен на инвестиции». По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, в рамках данной программы до 2029-го предполагается привлечение около 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей.

– На мой взгляд, работы, проводимые в рамках государственного бюджета и инвестиционных прог­рамм коммунальных предприятий, должны давать синергию. Водоснабжение и водоотведение – единая технологически взаимосвязанная система, которая обеспечивает комфортное проживание в городах и селах. Как отметил Глава государства в нынешнем Послании народу, к ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующие подходы действительно себя исчерпали, – уверен заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков.

Как поясняет специалист, существуют два метода тарифообразования: затратный, тот, что сейчас применяется в Казахстане, и стимулирующий. Разница в чем? При затратном монополистом описываются все текущие расходы, состояние, мероприятия на ближайшую перспективу, и, исходя из этого, формируется сумма инвестиций, которые нужно привлечь. Отсюда и рассчитывается тариф на услугу.

Но есть и более прогрессивный метод – стимулирующий. Монополист, зная о текущей изношенности сетей и оборудования, берет на себя обязательства, допустим, в ближайшие пять лет снизить ее на 5%. Это его КPI – ключевой показатель эффективности, в рамках которого предприятие выстраивает свою будущую работу. КРЕМ утверждает ему тариф, и тут госорганы уже не следят, куда будут расходоваться средства, какие проекты осуществляться – предприятию доверяют.

Главное – монополист должен сделать все, чтобы выполнить заявленный КPI. Этот метод, по словам Нурбека Серикова, действительно будет его стимулировать. Он привлекательнее и для инвесторов, которые готовы были бы вложить деньги в водоснабжение и канализацию, но пока не идут в этот сектор.

Однако для внедрения стимулирующего тарифа есть один существенный барьер – как в последующем подтвердить КPI? Для этого, безусловно, должны быть объективные инструменты. И проблема уже решается. Министерством промышленности и строительства в Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года включены мероприятия по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения.

Проще говоря, это внедрение комплекса измерительных приборов, датчиков, которые располагаются на всем протяжении инфраструктуры, включая колодцы, задвижки, внутриквартальные и магистральные сети, насосные станции и водозаборы. Система позволит вести учет потребления воды от водозабора до каждого потребителя и выявлять потери или аварии в режиме реального времени.

Иными словами, система не ждет сообщения от потребителей, что в водопроводе упало давление или вода пропала, – система сама сигнализирует аварийно-диспетчерской службе о происшествии.

Автоматизированная система диспетчеризации одновременно позволит в режиме реального времени «видеть» баланс потребления воды и оценивать, насколько эффективно используется водный ресурс. Ведь мы понимаем, что задача любого водоканала – максимально эффективно довести до потребителя воду из водохранилища или подземных источников, причем в идеале баланс водоснабжение⁄водоотведение должен быть соблюден.

– Это как раз то водосбережение, о котором мы постоянно говорим. Опять же там, где есть учет, есть и прозрачная экономика предприятия. Убежден, что инструменты Индустрии 4.0 не должны обойти коммунальные предприятия, ведь внедрив систему автоматизации и учета всего цикла производства и подачи воды, ее дальнейшей очистки и отведения, водоканалы смогут улучшить свою экономику, чтобы в будущем спокойно работать без государственной поддержки, – отмечает эксперт. – Вот к чему должны стремиться все наши коммунальные предприятия. В принципе, все положения программы «Тариф в обмен на инвестиции» согласуются с подходами, применяемыми в странах ОЭСР и Евросоюза. Она идет «в ногу» с политикой энергосбережения и декарбонизации.

Требует срочного обновления

– Почему столь высока степень изношенности оборудования и сетей и почему не удается ее сократить? Потому что из года в год сектор коммунального водоснабжения и водоотведения недофинансируется. Водоканалы не получают дотаций от государства, их доходы формируются только за счет оплаты услуг по утвержденным тарифам, но этих денег недостаточно, – отмечает президент Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Валерий Сюндюков.

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК) с июля этого года некоторым водоканалам утвердил повышение тарифов, но насколько хватит данных средств, чтобы существенно снизить изношенность сетей? Сети стареют в среднем на 3–5% в год, а обновляются по факту на 1%.

Еще в 2013–2015 годах были разработаны и утверждены на республиканском уровне обоснования инвестиций для развития систем водоснабжения и водоотведения более чем 50 городов, но они должным образом не финансируются.

В лучшем случае, к примеру, в Шымкенте программа профинансирована только на треть. Если, учитывая ежегодный рост цен и инфляцию, программа оценивалась в 70 млрд тенге, то за восемь-девять лет из всех источников, включая займы Европейского банка реконструкции и развития, в нее вложено только 25 млрд.

Огромные деньги нужны, чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно привлекать инвестиции. Да, государство помогает, но этого недостаточно.

Эксперт уверен, что нужно принимать более активные меры, чтобы наши сети водоснабжения и канализации не докатились до «красной зоны», в которой уже оказались некоторые ТЭЦ. Впрочем, он уже неоднократно сообщал о том, что немало сотен километров сетей в некоторых местах износились на 80–90%.

– Крупные аварии на магистралях, когда целые города или микрорайоны сутками сидели без воды, уже случались в Балхаше, Караганде, Алматы, Астане, и мы не знаем, где «выстрелит» в следующий раз... Нужно смело повышать тарифы, поскольку с их помощью решаются многие проблемы. Все компании сектора относятся к субъектам естественных монополий, и их услуги – водоснабжение и водоотведение – регулируются тарифами. Правительство же должно разработать меры адресной поддержки для малообеспеченных граждан и малого бизнеса, – считает Валерий Владимирович.

Проблемы с подачей воды в крупных городах появились не только из-за состояния сетей, их добавили новостройки. В Астане, Алматы, Шымкенте продолжают возводиться многоэтажные дома, в то время как сети и очистные сооружения и даже объемы питьевой воды в источниках не рассчитаны на такое количество новых домов и людей, которые в них будут проживать.

Все дело в том, что генпланы городов (населенных пунктов) не выполняются вовремя, да и нарушаются сплошь и рядом. В Астане, например, в течение года 61 раз меняли проекты детальной планировки некоторых территорий. Если вместо запланированной школы вдруг строится 25-этажка, то это уже совершенно другие нагрузки на водопровод и систему водоотведения.

– Принято магистральные водоводы и уличные разводящие сети прокладывать в новые микрорайоны с опережением. В Астане уже есть отставание с вводом объектов. Строители на полгода опоздали со сдачей магистральных водоводов и водоочистных сооружений. Осенью должны начать строить канализационные очистные сооружения, ибо сегодня существующие работают на пределе. Сейчас пошли дожди, ливневка не справляется, усилился приток поверхностных сточных вод в систему водоотведения столицы, а это хозяйственно-бытовая канализация, и она не рассчитана на дополнительные объемы и твердые загрязнения. Идет перегруз, нарушаются технологические процессы. Водоканал, конечно, пытается решать проблемы, оптимизировать процессы. Но надо понимать, что водоканал – лишь эксплуатационная организация, она отвечает за правильную эксплуатацию того, что ему передано в хозяйственное ведение. За его своевременное развитие, модернизацию отвечает собственник систем водоснабжения/водоотведения, а им является акимат, – поясняет Валерий Сюндюков.

Как подчеркивает эксперт, перезагрузка тарифной политики, внедрение новых методов тарифообразованя продиктованы не только необходимостью притока инвестиций для обновления инфраструктуры, снижения изношенности действующих сетей и оборудования минимум на 15%, но и заботой о кадрах.

– В ближайшие годы будут вложены сотни миллиардов тенге в строительство и модернизацию сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения. Их надо будет эксплуатировать, обслуживать. Кто это будет делать? Мало того, что профессионалы стареют, выбывают по возрасту, но и более молодых невозможно удержать. Водоканалы – предприятия, связанные с жизнеобеспечением отраслей экономики, здоровьем людей, охраной окружающей среды, национальной безопасностью. В то же время у них кадровый голод, сильнейшая текучесть. Главная причина непривлекательности сектора – низкая заработная плата. По ее уровню работники, занятые в водоснабжении и водоотведении, а также в управлении коммунальными отходами, находятся на последней строчке в статистике, в лучшем случае, на предпоследней, – отметил Валерий Сюндюков.

Удержать работников можно, в первую очередь обеспечив достойной зарплатой. Чтобы сохранить уцелевшие кадры, привлечь новых квалифицированных специалистов, им нужно платить конкурентную заработную плату, причем конкурентную в том регионе, где они работают. Иначе обеспечивать надежное снабжение питьевой водой жителей населенных пунктов будет попросту некому.