NVIDIA и Oracle создадут крупнейший в США суперкомпьютер

0
Айман Аманжолова
корреспондент

Крупные технологические компании NVIDIA и Oracle объединили усилия с Министерством энергетики США для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера для искусственного интеллекта - системы, которая обещает ускорить инновации в областях от климатологии до национальной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © iStock Photos

Система Solstice будет включать рекордные 100 000 графических процессоров NVIDIA Blackwell, в то время как ее компаньон Equinox — 10 000 GPU. Обе будут расположены в Аргоннской национальной лаборатории и соединены высокоскоростной сетью NVIDIA, обеспечивая совокупную производительность в 2 200 экзафлопс для решения задач с помощью ИИ. Это станет самой мощной ИИ-инфраструктурой, когда-либо созданной для Министерства энергетики США.

«Системы Equinox и Solstice предназначены для ускорения решения широкого спектра научных задач с помощью ИИ, - отметил директор Аргоннской национальной лаборатории Пол К. Кернс (Paul K. Kearns). - Эта система будет бесшовно интегрирована с передовыми экспериментальными установками Министерства энергетики, такими как Усовершенствованный источник фотонов, позволяя ученым решать самые насущные проблемы страны».

Ожидается, что эти системы значительно повысят производительность научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и ускорят открытия, финансируемые за счет государственных исследований.

#США #ИИ #Nvidia #Oracle

Популярное

Все
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Укрепляя экономические связи
Голубое топливо пришло в дома сельчан
Овощехранилища заполнены, цены зафиксированы
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Собран первый урожай арахиса
Восток зовет
Спасаясь от воды, отхватили землю
Масличные культуры требуют инвестиций
Модель водоканала, достойная масштабирования
В Сатпаевском Доме дружбы отметили День Республики
Красота – в многоликости
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Новая история в таэквондо
Распоряжение Главы государства о назначении
Бронза из Нови-Сада
Край сакральных мест
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Замгоссекретаря США восхитился видами Алматы
Опасные зараженные обезьяны сбежали на волю в США
На Ямайке ураган «Мелисса» ослаб до третьей категории
Zhanibekov University – победитель международного конкурса …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]