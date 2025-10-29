Крупные технологические компании NVIDIA и Oracle объединили усилия с Министерством энергетики США для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера для искусственного интеллекта - системы, которая обещает ускорить инновации в областях от климатологии до национальной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Система Solstice будет включать рекордные 100 000 графических процессоров NVIDIA Blackwell, в то время как ее компаньон Equinox — 10 000 GPU. Обе будут расположены в Аргоннской национальной лаборатории и соединены высокоскоростной сетью NVIDIA, обеспечивая совокупную производительность в 2 200 экзафлопс для решения задач с помощью ИИ. Это станет самой мощной ИИ-инфраструктурой, когда-либо созданной для Министерства энергетики США.

«Системы Equinox и Solstice предназначены для ускорения решения широкого спектра научных задач с помощью ИИ, - отметил директор Аргоннской национальной лаборатории Пол К. Кернс (Paul K. Kearns). - Эта система будет бесшовно интегрирована с передовыми экспериментальными установками Министерства энергетики, такими как Усовершенствованный источник фотонов, позволяя ученым решать самые насущные проблемы страны».

Ожидается, что эти системы значительно повысят производительность научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и ускорят открытия, финансируемые за счет государственных исследований.