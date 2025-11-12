Фото: Акорда

Стороны договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север – Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз – Бахты, Достык – Мойынты и ряда других проектов.

Подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе. Будет продолжено взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.

За последние годы в сфере энергетики достигнут значительный прогресс. Особо отмечена плодотворная работа с компанией «Росатом», в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране. Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии. Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.

Ряд подписанных в рамках визита документов позволит нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий. Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.

Неуклонно растет количество проводимых мероприятий между странами – гастролей, выставок, концертов и спортивных состязаний. Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России. Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках Дней культуры. В мае текущего года в Астане была открыта «Аллея Вечной дружбы Казахстана и России», а вчера в Москве – «Сквер казахстанско-российской дружбы». Одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова. Запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра.

В Казахстане успешно функционируют 9 филиалов ведущих российских вузов. В текущем году были открыты филиал МГИМО в Астане и филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске. Прорабатывается также вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза. Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран. В Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы «Сириус».

В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку.

«Сегодняшние переговоры подтвердили общий рабочий настрой на дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства», - отметил Глава государства.

Ранее сообщалось о подписании Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.