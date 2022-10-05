О чем говорил Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области

Глава государства провел встречу с общественностью Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область началась со встречи с общественностью региона. В своем выступлении президент отметил, что Павлодарская область занимает важное место в развитии Казахстана. Он рассказал о своем особом отношении к Прииртышью – одному из красивейших мест нашей страны.

«Принцип «Сильные регионы – сильная страна» наглядно проявляется в Павлодарской области. Этот регион по праву можно назвать энергетическим сердцем нашей экономики. В целом регион стабильно развивается. За последние 3 года валовый региональный продукт увеличился на 28 процентов и достиг 3,9 млрд тенге. Хорошие темпы роста в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других отраслях. Все это прямо влияет на улучшение жизни и повышение благосостояния местных жителей. Наша страна вступила в период комплексных социально-экономических реформ. Уверен, что Павлодарская область внесет значительный вклад в реализацию поставленных нами стратегических задач», – отметил президент.

В этой связи он акцентировал внимание на основных приоритетах региона. Первый из них – укрепление индустриально-инновационного потенциала. Касым-Жомарт Токаев считает, что поступательное развитие государства и устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана. По его словам, наличие электроэнергии позволяет развивать здесь новые высокотехнологичные направления.

«Сегодня все больше международных компаний переводят свои филиалы в Казахстан. Они оперируют огромными массивами информации и нуждаются в значительных мощностях для их хранения и обработки. В этой связи поручаю Министерству цифрового развития до конца года внести предложение по строительству нового Центра обработки данных в Экибастузе», – поручил глава государства.

Наряду с укреплением промышленного потенциала области президент считает необходимым оказать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу. По его мнению, предприниматели региона способны реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях.

Второй приоритетной задачей для Павлодарской области глава государства назвал решение экологических проблем. Развитие промышленности оказывает большую нагрузку на экологию, сегодня на область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно.

«Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Сейчас разрабатывается долгосрочная стратегия, которая позволит решить эту задачу. Важно последовательно внедрять в производство новые подходы и модели, существенно снижающие наносимый окружающей среде вред. Четыре предприятия региона уже получили комплексные экологические разрешения, которые подразумевают использование передовых технологий. Ожидается, что к 2030 году это приведет к снижению выбросов на 47 тысяч тонн. Правительству и акимату области следует ускорить переход оставшихся предприятий на подобные разрешения», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил развивать вторичную переработку промышленных выбросов. При этом он отметил, что золоотвалы по-прежнему остаются источником незаконного промысла для местных жителей. Наряду с этим Правительству поручено в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Не осталось в стороне от внимания президента еще одна проблема, волнующая местных жителей.

«Из года в год жители населенных пунктов, расположенных вдоль Иртыша, страдают от нашествия гнуса. На потравку насекомых выделяются огромные суммы, но результаты этой работы малозаметны, особенно в районах. Если устоявшие методы не работают, следует искать новые подходы. Не надо откладывать проблему до весны, а потом списывать все на причуды природы. Следует уже сейчас привлечь специалистов, изучить актуальный международный опыт. Необходим научный подход и главное – надлежащий контроль со стороны местных исполнительных органов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Проявил свою осведомленность, что молодежь Павлодара и Экибастуза на днях поддержала республиканский экологический челлендж «EcoStudentKZ» – студенты убирали парки и скверы.

«В этом плане я хотел бы отметить работу многочисленных волонтеров Казахстана. Как вы знаете, в 2020 году я объявил Год волонтеров. Это решение себя оправдало. Еще будучи сотрудником международной организации, я занимался волонтерским движением в глобальном масштабе. Здесь же, в нашем Казахстане, я считаю, волонтерское движение является очень серьезной силой, основанной на энтузиазме молодежи. И эту созидательную силу нашей молодежи, безусловно, нужно использовать на благо нашей страны, на благо нашего народа, в частности, для того, чтобы сделать нашу природу более чистой и защищенной», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает необходимым в два раза увеличить площадь орошаемых земель области до 300 тысяч гектаров и бережно использовать водные ресурсы Иртыша.

Еще один приоритет – развитие инфраструктуры региона. Президент поручил Правительству начать в следующем году строительство нового моста в обход областного центра. Он также уделил внимание вопросу содержания и очистке дорог в зимний период, отметив важность увеличения количества снегоуборочной техники на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты. Правительство поручено до конца года восстановить регулярное авиасообщение по маршруту «Павлодар — Астана», а также проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

«В целом инфраструктура региона требует значительных инвестиций. Например, тепловая сеть областного центра изношена на 80 процентов. Из-за этого в разгар зимы жители часто остаются без тепла. Состояние ТЭЦ в Экибастузе не выдерживает никакой критики. Тепловые сети города сильно изношены. Несмотря на то, что Экибастуз производит четверть всей электроэнергии в стране, город каждую зиму рискует остаться без тепла. Это абсурдная ситуация. ТЭЦ-1 в Павлодаре и ТЭЦ в Экибастузе должны быть поэтапно модернизированы. Поручаю Правительству совместно с акционерами внести конкретные предложения по этому вопросу. Акимат предлагает план модернизации инженерной инфраструктуры. Правительству следует рассмотреть возможность его финансирования», – отметил глава государства.

Кроме того, Правительству поручено обеспечить приоритетное финансирование проектов, включенных в Комплексный план развития города Экибастуз. Президент считает важным продолжить развитие трамвайной системы Павлодара, ускорить обновление составов, а также проработать вопрос строительства многофункционального ледового дворца в областном центре.

В число приоритетных направлений Глава государства включил развитие креативной индустрии и туризма. По его словам, сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме, поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики.

«Огромный вклад в модернизацию и продвижение национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской «культурной волны» из Павлодарской области. Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя «Грэмми» Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру. Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными послами нашей культуры за рубежом. Свою лепту в духовное обогащение нации вносят и такие по-настоящему увлеченные патриоты своего края и страны, как Наум Григорьевич Шафер. Он почетный гражданин и уважаемый аксакал области, собравший ценную коллекцию музыкальных пластинок со всего мира (27 тысяч экземпляров). В коллекции есть отдельные единичные образцы, а также первые записи казахских народных мелодий. Такие люди должны быть примером для нашего общества, особенно молодежи. В современном мире креативная индустрия, культурно-познавательный туризм являются важными составляющими экономического развития многих стран. У региона в этом направлении есть существенный потенциал», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомнив о наследии выдающихся мыслителей Мусы Шорманова и Машхур Жусупа, Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о развитии системы образования.

«Мы построим Новый Справедливый Казахстан. Мы достигнем этой цели только тогда, когда в нашей стране утвердится культ знаний. Именно поэтому я говорю об этом на всех своих встречах с общественностью. Сфера науки и образования всегда будет находиться в фокусе внимания государства. Мы должны создать условия для того, чтобы все дети получали качественное образование. В связи с этим в Послании я предложил реализовать национальный проект «Комфортная школа». В рамках данной инициативы в Павлодарской области в ближайшие 3 года будет построено 10 школ. Главная задача – качественное и своевременное строительство. Будущее – за образованными, знающими людьми», – подчеркнул Глава государства.

Он отметил исключительную важность освоения различных профессий и приспособления к требованиям времени. Этим измеряется конкурентоспособность страны. Касым-Жомарт Токаев призвал молодежь постоянно повышать свое образование и стремиться быть востребованным не только в своей стране, но и во всех уголках мира.

Кроме этого, он прокомментировал избирательную кампанию, которая набирает обороты.

«Как вы знаете, я отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии Amanat. В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий. Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне постоянно поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации, в том числе волонтеров. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. Это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений», – отметил президент.

По его словам, важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что как глава государства он гарантирует, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо.

В завершение встречи глава государства вручил ряду жителей Павлодарской области государственные награды.

За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан орденом «Парасат» награжден советник директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Леонид Баталов, орденом «Құрмет» отмечены тренер-преподаватель Школы высшего спортивного мастерства Азамат Макажанов, главный врач перинатального центра Павлодарской областной больницы имени Г. Султанова Айман Оспанова, орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден начальник участка АО «Алюминий Казахстана» Еркеблан Хусаинов, медалью «Ерен еңбегі үшін» – собственный корреспондент РТРК «Казахстан» Болат Аманбаев.