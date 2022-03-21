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О чем расскажет юрта
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В преддверии Наурыза в Жамбылском районе вблизи жемчужин Древнего Тараза – мавзолеев Айши-биби и Бабаджи-хатун – открылся небольшой этноаул.

Здесь благодаря усилиям коллектива государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» появилось превосходное, как уже успели оценить гости региона и местные сельчане, дополнение к культовому комплексу.

– Издревле юрта считалась местом встреч. Особое значение она приоб­ретала в начале весны. По традиции ни один Наурыз не обходился без ее установки. Именно здесь собирались родственники и друзья после долгой зимовки и кочевок по горным территориям, чтобы вместе встретить приход тепла, справиться о здоровье друг друга, поинтересоваться делами, порадоваться приплоду домашних животных. Люди надевали нарядную одежду, делились хорошим настрое­нием, прощали друг другу давние обиды, аксакалы давали молодым благословение, – рассказывает замес­титель директора государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. – Мы решили следовать давним устоям и организовать этноаул, который открыли в Көрісу күні (День приветствий), имеющий многовековую историю.

В этноауле 4 юрты. В первой из них – дастархан. Здесь гостям предлагают попробовать национальные блюда и напитки. Во второй юрте, похожей на этномузей, представлены образцы казахского декоративно-прикладного искусства. К примеру, предметы приданого невесты – қыз жасауы.

Здесь можно увидеть изготовленные в технике лоскутного шитья курак традиционные одеяла корпе, которые обязательно есть в доме каждой хозяйки. Тут же стоят детская колыбель – бесик, покрывало которой расшито вручную, предметы быта из кошмы, деревянный сундук и многое другое.

Третья юрта превратилась в своеоб­разную художественную галерею. Посетители могут насладиться работами местных мастеров кисти Исы Тазабае­ва, Владимира Худякова и Алишера Мирхалалова. Представлены в первую очередь пейзажи, демонстрирую­щие красоту Жамбылской области: горные вершины, устремленные в небеса, бескрайние степные просторы, луга и равнины, озера и реки. Также стены юрты украсили натюрморты с восточным колоритом, рассказывающие о быте тюрков.

– В последней юрте гостям предложены сувениры, книги религиозного содержания, четки, корпе, панно из кожи, ковры, национальная одежда, магниты с изображением мавзолеев Айши-биби и Карахана, коллекция платков, мужские и женские головные уборы, – рассказала Галия Алимжанова. – Ни одно казахское жилище не обходится без камчи. Она есть и у нас. Эта плетка обычно висит на кереге – решетчатом остове юрты. Здесь также представлены образцы средневековых ювелирных украшений, демонстрирую­щие высокое мастерство таразских зергеров.

В перспективе предполагается наладить сотрудничество с местными ремесленниками и художниками. В этноауле они смогут реализовывать предметы своего творчества.

Зарубежные посетители, побывавшие у мавзолея вечной невесты и ее няни, отметили, что им несказанно повезло. Прежде им ни разу не удавалось увидеть жилище кочевников. Их искренней радости не было предела. Гости с удовольствием осмотрели юрточный городок, отведали нацио­нальные напитки кумыс и шубат, традиционные бауырсаки, иримшик, курт и другие угощения, ознакомились с экспозицией каждой юрты.

– Юрту называют в народе маленькой Вселенной казахов, – говорит директор государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. – Каждый раз, кочуя, ее ставили в таком месте, где были свежий воздух, плодородная земля, ясное небо и чистая вода, которые наполняли людей добротой и одухотворенностью. В древние времена юрта олицетворяла достаток хозяина. Поэтому когда-то ханы, бии и баи не жалели средств на ее богатое оформление и красивые предметы быта.

Думается, этноаул станет хорошим дополнением к комплексу. Первая положительная оценка уже получена. Планируется, что он будет функционировать и дальше наряду с будущим визит-центром, станет еще одной достопримечательностью региона. По словам организаторов, все это делается для того, чтобы область стала более привлекательной для туристов и паломников.

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