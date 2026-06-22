В МВД открыли лабораторию подготовки операторов БПЛА

Закон и Порядок

На базе оперативно-криминалистического департамента МВД открыта учебно-тренировочная лаборатория, где полицейские проходят комплексную подготовку по управлению дронами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Обучение включает несколько этапов: теоретический курс, работу на специализированных симуляторах и практические занятия на компьютере. Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах - от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.

- По поручению министра внутренних дел на базе оперативно-криминалистического департамента создана учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача - подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе, - отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.

Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях. Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно-оперативной группы и сохранять важные детали.

Кроме того, беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий - горной местности, степных участков и заброшенных объектов. Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение.

Практическая эффективность технологий уже подтверждается на местах. Так, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота: были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества. Внедрение беспилотных технологий становится важным шагом в развитии современной полиции, повышая скорость реагирования, точность работы и общий уровень общественной безопасности.

#МВД #БПЛА #закон и порядок

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