Вейпы на 200 млн тенге: Организатора взяли под стражу в Акмолинской области

С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых.

Фото: АФМ

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях. Участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денег.

Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.

С начала года Агентством по финансовому мониторингу начато 12 досудебных расследований по фактам незаконного сбыта вейпов. Изъято из незаконного оборота 717 тыс единиц продукции.

АФМ напоминает, что использование вейпов приводит к развитию никотиновой зависимости особенно среди подростков и молодежи. Никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, повышая риск развития хронических заболеваний.