О двукратном росте нарушений судьями заявили в Верховном суде

По ее информации, за 9 месяцев 2024 года за грубые нарушения законности при рассмотрении конкретного судебного дела был привлечен к ответственности 21 судья.

«За аналогичный период прошлого года было привлечено всего 9 судей. Почти в два с половиной раза за 9 месяцев этот показатель увеличился. С 1 октября будет работать новый механизм, будем анализировать. Такие обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению», - сказала Нурия Сисенова, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в Сенате.