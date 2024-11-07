О двукратном росте нарушений судьями заявили в Верховном суде
88
Уровень нарушения судьями законов растет. Об этом заявила член Высшего Судебного Совета, судья Верховного Суда Нурия Сисенова, передает Kazpravda.kz
По ее информации, за 9 месяцев 2024 года за грубые нарушения законности при рассмотрении конкретного судебного дела был привлечен к ответственности 21 судья.
«За аналогичный период прошлого года было привлечено всего 9 судей. Почти в два с половиной раза за 9 месяцев этот показатель увеличился. С 1 октября будет работать новый механизм, будем анализировать. Такие обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению», - сказала Нурия Сисенова, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в Сенате.