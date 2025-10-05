О кончине военнослужащего сообщает КНБ
5 октября в отделении медицинского обеспечения департамента по Алматинской области скончался рядовой пограничной службы КНБ, передает Kazpravda.kz
Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия.
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование в РОП Наурызбайского района г. Алматы. Назначено служебное разбирательство.
Пограничная служба Комитета национальной безопасности выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.