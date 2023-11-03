О наших сокровищах узнает весь мир

Благодаря ЮНЕСКО, членами которой являются 193 государства, о древних сокровищах Казахстана узнал весь мир. Казахстан был принят в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года. В 2003-м мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи был включен в Список объектов всемирного наследия. Затем в него вошли наскальные рисунки Тамгалы. В 2014-м список пополнили города Акыртас, Кулан, Орнек, Кос­тобе, Актобе, Талгар, Койлык, Карамерген, расположенные вдоль Великого шелкового пути и достигшие в те времена наивысшего расцвета.

Однако это относительно небольшой показатель.

– В этот список также необходимо включить города Отрар, Ясы, Сауран, Сыганак, Жанкент и Жетиасар, расположенные вдоль реки Сырдарьи, – говорит Сабит Парменкул, заведующий отделом археологии Государственного археологического музея-заповедника «Отырар».

Сейчас эти памятники включены в Предварительный список объектов всемирного культурного наследия.

Отрар – один из крупнейших средневековых центров на Великом шелковом пути, с незапамятных времен являвшийся важнейшим городом с развитой наукой и культурой, торговым производством, земледелием и животноводством, внесший значительный вклад в укрепление Казахского ханства. С VІ по VІІІ века Отрар был столицей крупного феодального владения на Сырдарье, в ІХ–ХІІ – главным городом региона, в ХІІІ–ХV – одним из крупнейших городов Центральной Азии с развитой торговой экономикой, а в ХVІ–ХVІІІ веках – политическим и экономическим центром Казахского ханства.

Из источников следует, что город Туркестан, известный под названием Культобе, Ясы, использовался в качестве столицы казахскими ханами. В результате многолетней исследовательской работы ученые выделяют четыре этапа развития города, исходя из результатов археологических исследований и сравнительного анализа. Первый этап охватывает II–IV века, т. е. Сармат-Канглинский период; ко второму относится поселение, построенное в VII–IX веках, т. е. типичное для тюркской эпохи; третий этап – развитие городской культуры в Центральной Азии, Х–ХІІІ века; четвертый этап является периодом Казахского ханства.

При Казахском ханстве Туркестан был центром не только политико-экономическим, но и культурным. В настоящее время полностью определены и изучены объекты строительства, характерные для культурного слоя города Туркестана.

Первое упоминание о Сыганаке – «Гавани кыпчакской степи» – встречается в историко-географическом произведении «Худуд Аль-Алам Мин аль-Машрик Ила-л-Магриб», написан­ном в Х веке, автор которого неизвестен. Известно также, что Сыганак, расположенный в двух километрах к северо-востоку от села Сунакат Жанакорганского района Кызылординской области, был важным центром Сырдарьинского региона, где с древних времен развивались культура и экономика, ремесла и торговля, земледелие и животноводство. Город Сыганак был одним из главных центров Кыпчакского ханства в период с XI по XIII века, столицей Ак Орды в XIV–XV веках, столицей Казахского ханства в XV–XVI веках и политическим и экономическим центром ханства.

В работе арабского ученого Макдиси аль-Мутаххара Ибн Тахира, жившего в X веке, говорится: «Сауран – большой город, окруженный семью стенами, построенными одна за другой. Есть рабады, мечеть находится во внутреннем городе. Он описывается как «пограничный город».

– В событиях, связанных с монгольским вторжением, данные о Сауране не упоминаются. Основываясь на дошедших до нас данных и результатах исследований, ученые выяснили, что в XIV веке Амир Темир сделал его военной крепостью. В XVI веке Сауран был большим городом, окруженным стенами с башнями. Водопровод, снабжавший водой окрестности Саурана, является уникальным культурным наследием нашей страны, – говорит Сабит Парменкул. – Город был ослаблен в конце XVII – начале XVIII веков и окончательно разрушен в начале XIX века. В настоящее время крепость-замок города Саурана вызывает интерес не только у исследователей, но и у туристов. Словом, нам есть что показать любителям старины, а включение этих древних городов в Список объектов всемирного культурного наследия окажет в этом деле существенную поддержку.

Один из самых известных городов огузских племен на берегу Сырдарьи – Жанкент. Он поис­тине легендарный. С момен­та его основания и до гибели о нем родилось множество сказаний. Великий мыслитель, общий для тюркских народов жырау Қорқыт в этом городе упоминается как главный визирь. В результате исследований наших ученых из трудов арабского географа Абу Али Ахмеда ибн Омара Ибн Рус­те, жившего во второй половине IX – начале X веков, удалось найти первые сведения о Жанкенте: «Главным городом огузов был Жанкент, который иранцы называли Нау-Керде, арабы – Аль-Харият, сарматы – Дахи-Нау», – пишет арабский географ Ибн-Хаукаль.

– Вспомним легенды, рассказывающие о разрушении города, – продолжает Сабит Парменкул. – Они настолько поэтичны, что сами являются бесценным культурным наследием. Вот одна из них: «Правитель Жанкента – Санжар-хан, поверив слуге, невинно наказывает целомудренную Бегим Сулу, отрезая ей правую руку, косу, правую ноздрю. Отец Бегим – известный аулие Қарабұра – говорит жестокому хану: «Если моя дочь невинна, ее скошенная рука, отрезанная прядь, разрезанная ноздря восстановятся». Справедливость торжествует, и части тела Бегим восстанавливаются. Рассерженный за невинно наказанную дочь аулие Қарабұра проклял Санжар-хана. С неба спустился сосуд, наполненный змеями, и хан вместе со своими приближенными погиб. Почти все население города умерло от змеиных укусов. А красавица Бегим превратилась в белоголовую птицу и улетела в небеса. На том волшебном месте появилась великолепная башня Бегим-ана».

Конечно, легенда не используется в качестве фактического источника. Однако в ней, несомненно, отразилось какое-то историческое событие, приведшее к гибели города.

Выдающимися археологичес­кими памятниками являются и Жетыасарские городища в нижнем течении реки Сырдарьи, принадлежавшие когда-то племенам канглы. Около пятидесяти городов, сосредоточенных на этой территории (Бидайық-асар, Сорлы-асар, Домалақ-асар, Үнгірлі-асар, Томпақ-асар), были названы по одноименному ущелью. Эти объекты историко-культурного наследия, известные под названием Асар, простираются до Ташкента, охватывая Кызылординскую и Туркес­танскую области Казахстана. Отрадно, что в настоящее время памятники Жетыасара входят в Предварительный список ЮНЕСКО­ и «Общенациональные святые объекты» страны.

По словам Сабита Парменкула, в числе охраняемых памятников местного и республиканского значения находятся объекты, которые пришло время включить в Список всемирного культурного наследия. Этим мы сможем привлечь внимание международной научной общественности и, продолжив обширные археологичес­кие исследования, обогатить историю нашей страны новыми крупными открытиями.