О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»

Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz

«20 февраля в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – проинформировали в нацкомпании.

Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.