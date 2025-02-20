О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»
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Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах
Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz
«20 февраля в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается снег.
В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – проинформировали в нацкомпании.
Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.