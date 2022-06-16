Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
О новых задачах перед горно-металлургическим комплексом рассказал Тугжанов

В Нур-Султане проходит 12-й Международный горно-металлургический Конгресс Astana Mining & Metallurgy — 2022. В течение двух дней представители центральных и местных государственных органов, национальных и международных компаний, инвестиционных фондов и руководители крупнейших предприятий обсудили вопросы горно-металлургической отрасли и перспективы ее развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Впервые Конгресс состоялся в 2010 году. За годы своей работы Astana Mining & Metallurgy стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений. 

В своем вступительном слове заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов отметил историческую роль горно-металлургического комплекса в развитии страны и повышении благосостояния рядовых казахстанцев, в том числе более 230 тысяч человек, трудящихся в данном секторе.

Вице-премьер также акцентировал внимание участников конгресса на новых приоритетах, задачах и целях, которые государство сегодня ставит перед горно-металлургическим комплексом. 

По словам Ералы Тугжанова, концепция Нового Казахстана выводит на первый план повышение доходности населения. В частности, в рамках референдума в Конституции решено окончательно закрепить норму о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. В этой связи в государственную промышленную политику страны внесены требования, обязывающие крупных недропользователей создавать условия для работы и развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего текущие производственные и потребительские нужды. 

«Сейчас определены 50 крупных предприятий обрабатывающей промышленности, на базе которых будет создан пояс МСБ. Они будут заключать офтейк-контракты и договоры гарантированного закупа. В результате ожидается импортозамещение отечественными товарами на 3 трлн тенге», — отметил Е. Тугжанов. 

Также государство сегодня уделяет особое внимание вопросу углубленной переработки отечественного сырья. В приоритете – выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение номенклатуры высокотехнологичных экспортоориентированных товаров.

«С начала года мы наблюдаем увеличение объемов переработки. Для системного решения вопроса создана необходимая нормативная база. Обеспечение сырьем является важной и ключевой мерой стимулирования развития обрабатывающей промышленности. Хочу поблагодарить за проявленную инициативу и попросить активизировать работу в данном направлении», — сказал Ералы Тугжанов. 

Традиционно в рамках конгресса состоится III Форум золотопромышленников Казахстана. Будут обсуждены вопросы совершенствования законодательства для привлечения инвесторов, мировые тенденции в поддержке отрасли, налоговые льготы и преференции, влияние изменений налогового режима на инвестиционную привлекательность проектов золотодобычи. 

Программой второго дня запланировано проведение III Угольного форума, который ежегодно проходит при партнерстве АГМП. Эксперты обсудят перспективы развития угольной отрасли и стратегии по декарбонизации. Также АГМП проведет круглый стол по подготовке кадров для ГМК и эффективного трудоустройства выпускников вузов.  

Кроме того, в рамках АММ состоится торжественная церемония вручения отраслевой премии «Золотой Гефест» лучшим геологам, горнякам, металлургам, передовым предприятиям, лучшим студенческим работам, а также журналистам, труд которых способствует популяризации ГМК.

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