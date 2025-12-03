Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 4-6 декабря, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части республики с ложбиной северо-западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега.

На севере, востоке, в центре страны ожидаются низовая метель, гололед. Лишь на западе страны 4-5 декабря под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается.