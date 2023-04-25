О состоянии найденного в мусорном баке младенца сообщили уральские врачи

О новорожденном, найденном в мусорном баке в городе Уральске, рассказали врачи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД» .

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В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что состояние младенца оценивается как средней степени тяжести за счет признаков интоксикации, гипотермии (нарушение теплового обмена) и гипогликемии (пониженная концентрация глюкозы в крови).

«Питание усваивает по 15 миллилитров, сосет самостоятельно. Сегодня весит 2 990 граммов, рост – 52 сантиметра. По КТ мозга признаки гипоксии (нехватка кислорода), по ЭхоКГ сердца – открытое овальное окно 0,2 сантиметра, по УЗИ внутренних органов – умеренные изменения паренхимы печени (основная ткань, из которой состоит орган)», – рассказали врачи.

По их мнению, малыш родился за 7-8 часов до поступления в больницу.

Напомним, накануне в мусорном баке в Уральске обнаружили новорожденного. Полиция уже нашла биологическую мать ребенка.