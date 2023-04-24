Младенца нашли в мусорном баке в Уральске

Полиция Уральска нашла женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД» .

Фото: polisia.kz

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11:30 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 по улице Надежда обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет.

Мальчика экстренно госпитализировали в городскую многопрофильную больницу.

Дело расследуется по уголовной статье «Оставление в опасности».

Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит штраф до 100 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 120 часов, либо арест до 45 суток.