Лучших специалистов привлекли для оказания помощи пострадавшим детям в области Абай

Фото: Минздрав

Бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провели весь комплекс обследований, оценили состояние пострадавших и составили план оперативного лечения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В стационаре находится трое пострадавших детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое.

"Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов", - говорится в сообщении.

После стабилизации состояния детей будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану.

Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено.

Напомним, по предварительной информации, 19 августа около 16:00 часов в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей у ворот дома. В результате двое несовершеннолетних скончались на месте, один — по дороге в больницу, ещё трое госпитализированы.

Как ранее сообщалось, по поручению Главы государства для оказания медицинской помощи детям был отправлен самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту.

В составе команды — нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

Министерство здравоохранения держит ситуацию на особом контроле. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, привлечены лучшие специалисты страны, добавили в пресс-службе.