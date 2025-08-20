О состоянии пострадавших после наезда водителя детей сообщили в Минздраве

Общество
78
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Лучших специалистов привлекли для оказания помощи пострадавшим детям в области Абай

Фото: Минздрав

Бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провели весь комплекс обследований, оценили состояние пострадавших  и составили план оперативного лечения, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

В стационаре находится трое пострадавших  детей, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое. 

"Тяжесть состояния пациентов обусловлена полученными травмами.  У детей диагностированы  черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов", - говорится в сообщении. 

После стабилизации состояния детей будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану. 

Одной из пациенток бригадой врачей сейчас проводится сложная нейрохирургическая операция на головной мозг, кровотечение внутренних органов остановлено. 

Напомним, по предварительной информации, 19 августа около 16:00 часов в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей у ворот дома. В результате двое несовершеннолетних скончались на месте, один — по дороге в больницу, ещё трое госпитализированы.

Как ранее сообщалось, по поручению Главы государства для оказания медицинской помощи детям был отправлен самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту. 

В составе команды — нейрохирург, травматолог и реаниматолог. 

Министерство здравоохранения держит ситуацию на особом контроле. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, привлечены лучшие специалисты страны, добавили в пресс-службе.

#дети #здоровье #ДТП #Минздрав

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Движение в пространстве и времени
Кто поедет в Ливерпуль
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Ни дня без новых знаний
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Модернизация плюс автоматизация
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Оставили без квартир и денег
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Третье место в мире
Именем Абая называют своих детей в Кызылординской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежд…
Идет подготовка к государственному визиту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]