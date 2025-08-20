Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицией начато досудебное расследование по факту ДТП, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- По предварительным данным, 19 августа около 16:00 часов в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей у ворот дома. В результате двое несовершеннолетних скончались на месте, один — по дороге в больницу, ещё трое госпитализированы, - сообщил первый заместитель начальника ДП области Абай, полковник полиции Ернар Базаров.

Водитель задержан, помещен в ИВС, находился в трезвом состоянии. В настоящее время проводятся следственные действия.

По поручению Главы государства для оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП, вылетел самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.

Пострадавшим семья будет оказана вся необходимая помощь. Акимат области Абай возьмет на себя организацию похорон детей, а также обеспечит полную психологическую и материальную поддержку их родителям.

В настоящее время пострадавшие дети получают медицинскую помощь. Создана специальная рабочая группа. На месте происшествия заместитель акима области Мейрлан Раханов.

Фото: Минздрав