О торговле людьми и вандализме

– Марат Советович, на этой неделе Мажилис во втором чтении принял Закон «О противодействии торговле людьми в РК». Почему был принят этот закон, насколько проблематика актуальна для нашей страны?

– В международной практике борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений, в том числе в рамках усилий по достижению прав человека и улучшению имиджа государства. 22 октября 2020 года, выступая на четвертом заседании Национального совета общественного доверия при Президенте, Глава государства поручил принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявлению уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, оказанию помощи всем лицам, включая иностранных граждан.

Укрепление международного сотрудничества в этой сфере указано в числе приоритетов Казахстана в Концепции внешней политики на 2020–2030 годы. Согласно Концепции правовой политики до 2030 года, современная уголовно-правовая политика нацелена на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от криминальных угроз.

На сегодня наша страна является участником более 60 многосторонних универсальных договоров в сфере прав человека, из них 13 международных конвенций, договоров и соглашений напрямую связаны с противодействием современным формам рабства.

Учитывая, что Казахстан является страной ввоза жертв торговли людьми, законодательно предусмотрено продление сроков пребывания в нашей стране иностранцев в случае признания потерпевшими по тяжким или особо тяжким преступлениям. Это особенно актуально для мигрантов, подвергавшихся трудовой либо сексуальной эксплуа­тации. Положения по профилактике и предотвращению торговли людьми, а также защите прав жертв содержатся в 13 законах и 4 подзаконных актах.

Вместе с тем оставались проблемными и открытыми многие вопросы, а именно – отсутствие уполномоченных государственных органов и других субъектов противодействия торговле людьми, недос­таточное комплексное межведомственное взаимодействие как на центральном, так и на местном уровнях, недостаточная информированность жертв торговли людьми о своих правах и способах получения помощи и другие. В целях их разрешения в рамках поручения Главы государства и разработан вышеупомянутый закон.

В ходе разработки изучены международные конвенции, модельные законы СНГ, ООН, опыт зарубежных стран. Проект закона содержит новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как «жерт­ва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие. Отмечу, что все права жертв торговли людьми, которые действуют на сегодня, сохранены и отражены в проекте закона.

Также в соответствии с международными нормами включены права иностранных жертв на оказание содействия в возвращении в страну гражданства в рамках специальных социальных услуг и другие. Создаются основания для оказания профилактической помощи «группе риска». Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории к торговле людьми.

Принятие специального закона соз­даст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Это позволит выявлять недостатки и своевременно реагировать на них, будет способствовать выявлению потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами.

Закон позволит жертве лучше понимать свои права и пользоваться защитой со стороны государства. Гарантии защиты прав и интересов жертв будут стимулировать их к обращению в полицию и способствовать доведению дел до суда.

– Казахстан является в том числе страной транзита торговли людьми. Каким образом закон противодействует этому явлению?

– В действующем законодательстве в статье 128 Уголовного кодекса предусмат­ривается ответственность за совершение торговли людьми в целях вывоза за пределы Казахстана, ввоза в республику или перевозки лица через территорию нашей страны из одного иностранного государства в другое. Срок наказания от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сотрудничество в этом плане осуществляется в рамках международных договоров, конвенций, о которых говорилось выше, межправительственных соглашений, межгосударственных программ.

Новый закон в плане международного сотрудничества позволит разрабатывать и заключать международные договоры, в том числе по вопросам защиты и реа­билитации жертв торговли людьми. Он поспособствует взаимодействию с компетентными органами иностранных государств, обмену опытом и повышению квалификации сотрудников.

– Если с госорганами все понятно, то каким образом негосударственный сектор будет участвовать в этой работе?

– Субъекты туристской деятельности и частные агентства занятости будут оказывать содействие в профилактике торговли людьми при выезде наших граждан за рубеж. Они будут обязаны предупреждать о рисках торговли людьми, признаках торговли людьми, информировать о контактах посольств Казахстана за рубежом для обращения. Эта работа будет проводиться совместно с уполномоченными органами – МВД и Минтруда.

Касательно НПО. В нашей стране работают 23 неправительственные организации, которые оказывают помощь жертвам торговли людьми, с ними сотрудничают органы внутренних дел и другие госорганы.

– Законом ужесточается ответственность за вандализм. Во-первых, поясните, пожалуйста, как эта норма согласуется с основными целями документа, и, во-вторых, расскажите подробнее о сути этой нормы.

– Нормы, касающиеся ужесточения ответственности за вандализм и порчу имущества, заложены в сопутствующих законопроектах. А их наименование как раз таки согласуется с предлагаемыми поправками. В первую очередь законопроекты направлены на укрепление общественного порядка.

Более того, на данную проблему на треть­ем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» обратил внимание и Глава государства, подчеркнув, что вандализм – это крайне негативное явление и с ним нужно бороться. В этой связи законопроектами предложен ряд поправок по ужесточению наказания за вандализм, хулиганство и умышленное повреждение имущества.

В Кодексе об административных правонарушениях предложено ужесточить санкции за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, разграничить и предусмотреть в отдельных частях статьи 434 КоАП составы мелкого хулиганства в виде осквернения сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и иные подобные деяния, которыми наносится материальный ущерб, ужесточить санкции за загрязнение мест общего пользования.