О вкусах поспорим Статьи 2 апреля 2024 г. 3:00 257 Аскар Бейсенбаев Экипировка олимпийской сборной Казахстана вызывает жаркие дискуссии фото с сайта kaztkd.kz В последние мартовские дни казахстанцам были представлены итоги конкурса по выбору концепции дизайна парадной и спортивной формы (экипировки) национальной сборной РК, в которой нашим атлетам предстоит выступить на летних Олимпийских играх в Париже-2024. Напомним, что еще 28 февраля Дирекция развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта объявила открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки. Связано это не в последнюю очередь с большим объемом критики и даже скандалов на фоне предыдущих экспериментов и результатов, которые были видны на наших обутых и одетых спортсменах. Тема стала особенно острой после обоснованной критики формы наших атлетов на последних Азиатских играх, а также заведенных правоохранителями делах против людей (в том числе работавших и в госорганизациях), отвечавших за экипировку. Вот и на этот раз представленные эскизы вызвали бурю споров среди казахстанцев и даже породили мемы в соцсетях (хотя напомним, что речь идет об эскизах). фото с сайта gov.kz С шестью образцами дизайна олимпийской формы национальной сборной Казахстана можно ознакомиться на сайтах kazsports.kz и gov.kz. Здесь же предложено проголосовать за понравившийся вариант и оставить отзыв. Сразу скажем, что дело это весьма хлопотное. Да, на самих анонсах выставлены наиболее яркие эскизы (видимо, по мнению самих дизайнеров либо представителей специальной комиссии), и выглядят они порой весьма неоднозначно (даже на самый неискушенный вкус). Но, чтобы полностью ознакомиться с идеями авторов, необходимо прогрузить на свои компьютеры и гаджеты все картинки – а их немало, – и тогда уже замыслы начинают смотреться несколько иначе. Несомненно, интересно узнать мнение казахстанцев по поводу представленных работ. И еще хотелось бы напомнить о том, как совсем недавно абсолютно всех восхитила форма сборной Казахстана по таэквондо. Это было суперстильно, современно и, главное, с запоминающейся национальной айдентикой. Может быть, не стоило нам изобретать велосипед, а в этот раз просто позаимствовать (хотя бы парадную форму) у представителей этой Федерации восточных единоборств. #экипировка #Олимпийские игры #дизайн #национальная сборная