О вкусах поспорим

В последние мартовские дни казахстанцам были представлены итоги конкурса по выбору концепции дизайна парадной и спортивной формы (экипировки) национальной сборной РК, в которой нашим атлетам предстоит выступить на летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Напомним, что еще 28 февраля Дирекция развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта объявила открытый конкурс на разработку концепции дизайна экипировки. Связано это не в последнюю очередь с большим объемом критики и даже скандалов на фоне предыдущих экс­периментов и результатов, которые были видны на наших обутых и одетых спорт­сменах. Тема стала особенно острой после обоснованной критики формы наших атлетов на последних Азиатских играх, а также заведенных правоохранителями делах против людей (в том числе работавших и в гос­организациях), отвечавших за экипировку.

Вот и на этот раз представленные эскизы вызвали бурю споров среди казахстанцев и даже породили мемы в соцсетях (хотя напомним, что речь идет об эскизах).

фото с сайта gov.kz

С шестью образцами дизайна олимпийской формы национальной сборной Казахстана можно ознакомиться на сайтах kazsports.kz и gov.kz. Здесь же предложено проголосовать за по­нравившийся вариант и оставить отзыв.

Сразу скажем, что дело это весьма хлопотное. Да, на самих анонсах выставлены наиболее яркие эскизы (видимо, по мнению самих дизайнеров либо представителей специальной комиссии), и выглядят они порой весьма неоднозначно (даже на самый неискушенный вкус). Но, чтобы полностью ознакомиться с идеями авторов, необходимо прогрузить на свои компьютеры и гаджеты все картинки – а их немало, – и тогда уже замыслы начинают смот­реться несколько иначе.

Несомненно, интересно узнать мнение казахстанцев по поводу представленных работ. И еще хотелось бы напомнить о том, как совсем недавно абсолютно всех восхитила форма сборной Казахстана по таэквондо. Это было суперстильно, современно и, главное, с запоминающейся национальной айдентикой. Может быть, не стоило нам изобретать велосипед, а в этот раз просто позаимствовать (хотя бы парадную форму) у представителей этой Федерации восточных единоборств.