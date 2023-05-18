О "взлетевших" ценах на ж/д билеты высказались в КТЖ

Данные о повышении цен на железнодорожные билеты на 27% не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Национальной компании «Қазақстан темір жолы», передает Kazpravda.kz .

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В КТЖ обозначили, что предельный уровень цены билета на социально значимые межобластные маршруты и на ряд пригородных поездов по Закону РК «О железнодорожном транспорте» и по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития был проиндексирован с 1 января 2023 года на 7% и с тех пор не менялcя.

Кроме того, АО «Пассажирские перевозки» по согласованию с уполномоченным органом увеличило количество фирменных маршрутов, которые формируются из современных вагонов не старше 12 лет и где оказываются дополнительные сервисные услуги.

«В связи с этим стоимость билетов на поезда №37/38 сообщением Мангистау – Семей и №77/78 Алматы – Мангистау формируется по тарифу фирменного поезда.

При этом Пассажирские перевозки применяют систему динамического ценообразования, предоставляющую при ранней покупке (за 45 суток) скидку до 25% от стоимости билета. Также предоставляется скидка от 10 до 25% пассажирам-владельцам дисконтных карт «Алтын», «Күміс», «Жастар» и «Саяхатшы».

Для людей с особыми потребностями предусмотрена льгота на проезд по социально значимым маршрутам в размере 50% от цены билета, по коммерческим маршрутам Тальго в специализированных купе – в размере 70%.

Дети до 7 лет в сопровождении взрослого пассажира могут проехать в поезде бесплатно без предоставления места, детям до 15 лет есть 50% скидка», – аргументировали в нацкомпании.