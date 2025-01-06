ОАЭ ввели обязательное генетическое тестирование перед вступлением в брак

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Тестирование позволит парам принимать обоснованные решения относительно своего здоровья при планировании семьи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Объединенных Арабских Эмиратах вступило в силу постановление министерства здравоохранения об обязательных генетических проверках для пар перед вступлением в брак. C 1 января 2025 года добрачное генетическое тестирование стало обязательным для всех граждан ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Newsru.co.il

Как отмечается, ранее перед вступлением в брак генетическое тестирование было необязательным, требовалось лишь пройти добрачное медицинское обследование как граждан страны, так и экспатам. Теперь же генетическое тестирование станет частью обязательной программы добрачного скрининга для всех граждан ОАЭ, намеревающихся вступить в брак. Решение принял Геномный совет Эмиратов, который в ноябре получил одобрение на ежегодных заседаниях правительства ОАЭ.

Цель процедуры – выяснить, не являются ли жених и невеста обладателями общих генетических мутаций, которые могут угрожать и их потомству. Тестирование позволит парам принимать обоснованные решения относительно своего здоровья при планировании семьи.

Тестирование позволяет выявить более 570 генетических мутаций, связанных с более чем 840 нарушениями, которые могут вызывать наследственные заболевания, такие как кардиомиопатия, эпилепсия, спинальная мышечная атрофия, потеря слуха, муковисцидоз.

Министерство здравоохранения и профилактики подчеркнуло, что это решение будет способствовать трансформационным изменениям в секторе здравоохранения, использованию будущих технологий для обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни.

#закон #проверка #брак #ОАЭ #генетические тесты

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