Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК

Правительство
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Сегодня, 4 марта, состоялось заседание Попечительского совета АОО «Назарбаев Университет» при участии премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz

На нем рассмотрены итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период.

Университет продолжает расширять научную деятельность. В частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366. 

Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.

Еще одним масштабным проектом является участие Школы медицины Назарбаев Университета в развитии фармацевтического кластера Астаны, который реализуется в рамках поручения главы государства по увеличению доли отечественных производителей на рынке лекарственных средств и медизделий. 

На базе университетского медцентра UMC проводится ряд сложных хирургических операций, некоторые из них – впервые в Казахстане.

В 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.

Премьер-министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность, ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.

"В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021-2025 годы", — сказал Алихан Смаилов.

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