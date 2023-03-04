Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК

Сегодня, 4 марта, состоялось заседание Попечительского совета АОО «Назарбаев Университет» при участии премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.
На нем рассмотрены итоги деятельности организации за прошлый год и планы на предстоящий период.
Университет продолжает расширять научную деятельность. В частности, за последние несколько лет количество научно-исследовательских проектов увеличилось со 146 до 366.
Параллельно с этим вуз ведет работу по передаче своего опыта другим высшим учебным заведениям республики через тематические конференции и программы профессионального развития.
Еще одним масштабным проектом является участие Школы медицины Назарбаев Университета в развитии фармацевтического кластера Астаны, который реализуется в рамках поручения главы государства по увеличению доли отечественных производителей на рынке лекарственных средств и медизделий.
На базе университетского медцентра UMC проводится ряд сложных хирургических операций, некоторые из них – впервые в Казахстане.
В 2022 году учеными университета получены патенты, в том числе международные, а также гранты на коммерциализацию. Например, проект по использованию роботов в борьбе с аутизмом был внедрен в 22 реабилитационных центрах республики.
Премьер-министр подчеркнул, что вузу нужно и дальше укреплять научно-исследовательскую деятельность, ее коммерциализацию с тем, чтобы отечественные прикладные разработки чаще находили свое применение в различных сферах.
"В целом нужно проанализировать и при необходимости актуализировать показатели Стратегии развития университета до 2030 года и Программы развития научных исследований на 2021-2025 годы", — сказал Алихан Смаилов.