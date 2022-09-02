Об олигархах и справедливости

Жить без перемен невозможно!

Нынешнее Послание Президента представляет из себя системный взгляд на весь комплекс накопившихся проблем по всем направлениям социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Глава государства определил пять столпов строительства Нового Казахстана, которые касаются новой экономической политики; развития реального сектора экономики; стратегических инвестиций в будущее страны; перезагрузки государственного управления; закона и порядка.

Документ впечатляет широтой охвата направлений реформирования и масштабностью поставленных задач. Это значительно облегчает работу Правительства, центральных и местных госор­ганов по формированию плана действий.

Хотел бы заострить внимание на некоторых давних и нерешаемых проблемных вопросах, которые наконец-то находят свое логичное отражение в рамках доктрины.

Первое – вопрос экономической справедливости.

Пожалуй, это один из главных политических вопросов, волную­щих общество. И тем ценнее то, что он проходит красной нитью практически через все выступления Президента. Как известно, ранее Глава государства затронул острую проблему, связанную с декартелизацией наших экономических отношений. Речь шла о несправедливом распределении финансовых ресурсов в Казахстане, когда большей частью активов владели 162 олигархические семьи на фоне крайне низких зарплат значительной части населения. Это привело к стагнации и дегра­дации экономики.

Теперь Президент говорит о несправедливом доступе к природным ресурсам страны. Действительно, нам с детства известна фраза о том, что в Казахстане представлена «вся таблица Менделе­ева». Однако для 99% населения это выражение остается абстракт­ным, поскольку бенефициаром ресурсов являются все те же олигархические группы. В этом ключе крайне важны принятые конституционные поправки в рамках референдума о том, что природные ресурсы принадлежат народу Казахстана и каждый гражданин страны имеет равные права пользования этим богатством.

Поставленный Президентом вопрос говорит о его решимости ликвидировать ту ситуацию, которая в январе вызвала всплеск народного недовольства, а именно: существование в Казахстане двух параллельных миров – мира обладателей ресурсов из списка «Форбс» и мира обычных граждан, лишенных устойчивых доходов и каких-либо сбережений, составляющих абсолютное большинство населения страны.

Наиболее ценным здесь является то, что Глава государства, в отличие от других политиков, не винит в этом сам народ, а честно возлагает ответственность за это положение на все ветви власти и ставит перед ними задачу устранить социальное расслоение.

Второе – это объективный анализ существующих провалов в финансовой сфере.

Главой государства подвергнуты жесткой критике все стороны нашей отстающей от требований общества финансовой системы. Здесь не все гладко. Особенно в банковской сфере, которая не может выполнить свою главную задачу – кредитовать экономику страны. Многолетнее обсуждение отдельных вопросов бюджетной системы, ежегодно повторяющие­ся проблемы неисполнения и неэффективного исполнения почти 30% республиканского бюджета говорят о том, что государственные финансы давно нуждаются в серьезной перезагрузке, требующей комплексного подхода.

Теперь, когда эти проблемы получили всестороннее освещение в Послании Президента, перед Правительством и Парламентом стоит ответственная задача сойти с неэффективной, но наезженной процедуры формирования и защиты бюджета, организовать совместную работу над совершенствованием законодательной базы, определяющей функционирование государственного финансового механизма.

Третье – спад уровня профессио­нализма в системе управления экономикой.

Помнится, в долгосрочной стратегии «Казахстан-2030» был заложен приоритет «Профессиональное Правительство», что предполагало наличие у государственных менеджеров не только профессиональных качеств экспертно-аналитического порядка для принятия ответственных решений, но и государственного подхода к делу. Однако стратегия была признана досрочно выполненной, в связи с чем задачи по реализации упомянутого приоритета были отодвинуты на совсем отдаленную перспективу и в последующем просто подзабыты.

Здесь я также особо выделил бы проблему, связанную с нездоровой практикой командного подхода в управлении, что является фактором не только снижения качества принятия решений, но и ухода от ответственности. В этой связи Президент отметил, что изменение принципов и подходов в подборе, оценке эффективности и развития человеческого капитала в государственном аппарате есть важное направление реформирования системы управления экономикой.

Четвертое – поднята проблема развития человеческого капитала.

В развитых странах мира фактор человеческого капитала давно стал решающим в инновационном развитии, с долей вклада в ВВП до 70–80%, в то время как остальные 20–30% приходятся на традиционные факторы физического капитала и живого труда. В связи с этим весьма примечательно, что Глава государства заостряет внимание на реформах в системах образования, здравоохранения, в социальных и других программах, ориентированных на высокий конечный результат, что непосредственно влияет на качество человеческого капитала.

Пятое – это проблемы науки Казахстана.

Уже долгие годы наука находится в загоне, в то время как в развитых странах мира именно наука посредством механизмов Национальной инновационной системы активно участвует в техническом и технологическом совершенствовании экономики. Министерские управленцы принимали судьбоносные на их взгляд решения без какого-либо обсуждения с самой научной общественностью. Поэтому ученый мир Казахстана воспринял с воодушевлением решение о разделении МОН на два министерства. При этом создание Министерства науки и высшего образования в полной мере соответствует современным требованиям диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе.

Таким образом, Президентом сделано то, что зависело от него, – формирование эффективной архитектуры образования и науки, и теперь только от качества работы самих министерств будет зависеть, как население будет удовлетворено качеством образования и как экономика будет использовать научные разработки. Именно в этом ключе в Послании рассматриваются вопросы совместного развития науки и высшего образования.

В целом Парламенту предстоит большая работа по планомерной и последовательной реализации инициатив Послания.

Уверен, что основные положения Доктрины экономической свободы найдут полное понимание у граждан нашей страны и будут способствовать построению Справедливого Казахстана.