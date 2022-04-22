Объемы поддержки производителей яиц увеличат в Казахстане

В связи с нестабильной конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и в целях поддержки отечественных птицефабрик, сохранения стабильности внутреннего рынка Министерство сельского хозяйства приняло решение об увеличении объемов поддержки производителей яиц. Об этом заявил глава Минсельхоза, выступая на республиканском семинар-совещании в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Министерством сельского хозяйства вносятся изменения и дополнения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, в части включения субсидирования пищевого яйца.

Так, проектом Правил предусматривается двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит 3 тенге за штуку, вне зависимости от мощности птицефабрики.

Таким образом, мерой поддержки будут охвачены все яичные птицефабрики страны, на субсидирование которых выделяется 6,5 млрд тенге.

В республике насчитывается 63 птицефабрики, из них 29 – мясных и 34 – яичных. По итогам 2021 года отечественные птицефабрики произвели 266,8 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, что составляет 98% от общего объема производства. Яйца куриного было произведено 3,5 млрд штук, или 74 % от общего производства. Обеспеченность мясом птицы составляет 66%, доля импорта снизилась до с 45 % до 39,5%. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98%.