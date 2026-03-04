Оберег для целого мира

Культура
36
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Столичная галерея Forte Kulanshi Art Space знакомит посетителей с интересным проектом – меж­дународной инсталляцией казахстанской художницы Лейлы Махат «Мамин платок».

фото Игоря Бургандинова

Это полотно длиной более 450 м, сотканное из сотен женских платков. Они прибыли из разных уголков планеты и кажутся единой рекой любви и материнства. Каждый цветной лоскут – сокровенная личная история, это символ защиты и великой женской силы.

– Мамин платок удивительный: передаст любовь, согреет в лютую стужу, заменит теплое одеяло в морозы и, кажется, способен спасти весь мир. Та энергетика, что передается нам от матери через простую ткань, – это истинный символ добра для всего человечества, – считает Лейла Махат. – Этот проект создан для души. Нас часто спрашивают, как родилась эта идея и зачем она нужна именно сейчас? Все началось в тревожные первые дни пандемии, когда мир закрылся на карантин. У нас, активных женщин, возникла потребность что-то предпринять, направить свою энергию и тревогу за детей, мужей и близких в созидательное русло. Однажды моя младшая дочь уснула на диване, и я, повинуясь инстинкту, сняла свой платок и укрыла ее. И в тот миг осознала: наше общее женское желание защитить и уберечь должно нас объединить. Так и родился проект.

У каждого фрагмента инсталляции – свой импульс, своя задача. Одна из женщин пришила к полотну свой платок и платок своей сестры, чей ребенок был тяжело болен. Она верит, что светлая женская энергия поможет исцелить дитя.

– Мамин платок – вещь магическая, почти сакральная. В нашей культуре есть понятие «Ана жаулығы». Женщина имеет право сорвать свой платок с головы и бросить на поле брани. И этот жест способен остановить даже тех, кто поднял друг на друга оружие, – говорит художница.

Сейчас в экспозиции 524 платка. Лейла Махат надеется, что посетительницы выставки тоже принесут свои любимые платки. Она верит: в преддверии Международного женского дня самые сокровенные мечты и чаяния обретают силу и обязательно исполнятся.

#выставка #Лейла Махат #Мамин платок

