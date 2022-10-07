Обеспечить долгосрочные интересы государства и народа

Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах.

В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах. В прошедшем в Астане мероприятии приняли участие более 2 000 представителей политических партий «Amanat», «Ак жол», Народной партии Казах­стана и более 30 республиканских общественных объединений.

Как подчеркнул Глава государства, обращаясь к участникам форума, Казахстан вступил в новую политическую эпоху. Внеочередные президентские выборы, которые пройдут 20 нояб­ря, – это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития.

– Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Как я говорил ранее, Глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным. Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Реформы для Справедливого Казахстана

Президент напомнил, что в стране сейчас проводятся масштабные реформы, затрагивающие фактически все сферы жизни государства и общества. Главная цель этих преобразований – повышение благосостояния народа, устойчивое и успешное развитие страны, укрепление нашей государственности, построение Справедливого Казахстана. В этом направлении уже проделана большая работа, но еще больше дел – впереди. Достичь всех поставленных целей мы сможем работая сообща, как единый народ, объединенный общей заботой о судьбе своей Родины.

– Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Создаются благоприят­ные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства. Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более полутора миллионов соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъя­тия части пенсионных накоплений. В январе этого года был создан фонд «Қазақстан халқына», который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа «Национальный фонд – детям!». Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств, – перечислил Глава государства.

Говоря о проблемах, которые предстоит решить, он особо выделил коррупцию, подчеркнув, что борьба с этим социальным злом – общая задача. Ее искоренение будет оставаться в числе важнейших приоритетов, потому что преодоление этого препятствия откроет стране дорогу в по-настоящему благополучное будущее.

Также Президент сделал акцент на важности обеспечения верховенства права, охраны законности и правопорядка во всех сферах (от бытовой до охраны окружающей среды), повышения эффективности дея­тельности правоохранительных органов.

В фокусе внимания государства всегда будут оставаться также вопросы качества образования и здравоохранения, поддержки талантливой казахстанской молодежи, развития науки. Как подчеркнул Глава государства, в современном мире могут успешно развиваться только государства, которые обладают конкурентоспособным человеческим капиталом.

Напомнил Касым-Жомарт Токаев и о важности политичес­кой модернизации. В частности, одна из значимых его инициатив – ограничение мандата президента одним сроком на 7 лет. Это решение мотивировано тем, что устойчивая политическая система может быть построена только в условиях сменяемости и преемственности высшего руководства, укрепления демократических принципов, согласно которым источником власти в государстве является народ.

Как напомнил Глава государства, главная цель всех реформ – построение Справедливого Казахстана.

– Сделано немало, но мы находимся только в начале этого тернистого пути, – подчеркнул Президент. – Благодаря конструктивному диалогу мы добились большого прогресса в политической модернизации нашей страны. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни. Особенно радует конструктивная активность молодежи. Все это говорит о широкой социальной поддерж­ке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен.

Эпоха судьбоносных решений

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для дальнейшего движения вперед необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего. Впереди ожидает множество трудностей и вызовов, но сворачивать с намеченного курса нельзя. Предстоит построить справедливое и эффективное государство, обеспечить равенство возможностей для всех. Для достижения этих масштабных и амбициозных целей необходимо перезагрузить политическую систему. В этом ключе Президент выразил мнение, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны. Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз.

– Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа. Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине. Гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти, – заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. По убеждению Касым-Жомарта Токаева, нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма.

– Поэтому наша главная формула государственного строительства «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» будет постоянно наполняться новым качественным содержанием. В предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы президента, депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования, – считает Президент.

Выступая на форуме, Глава государства отметил, что в стране накопилось очень много проблем, требующих безотлагательного решения. Он выразил уверенность, что предстоящие выборы заложат фундамент новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи.

– Пройдут десятилетия, и о ней, нашей эпохе, будут говорить, как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убеж­ден, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев. – В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан. По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

Глава государства подчерк­нул, что Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН. Наша страна будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Будет сотрудничать с такими важными организациями, как СНГ, ШОС, ОБСЕ, Организация тюркских государств, и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. По мнению Президента, именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам нашего государства.

– Надеюсь, что в этот поворотный момент национальной истории народ Казахстана окажет мне свое доверие в ходе предстоя­щих выборов, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины. Наша сила в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. «Единство в многообразии» – это наша формула силы и созидания. Устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности. Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, Справедливый Казахстан. Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий Глава государства заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо, – подчеркнул он.

7 принципов консолидации

В своем выступлении Глава государства назвал семь принципов консолидации нации.

Первый – независимость превыше всего. Поскольку оставаться страной и нацией, сохранить государственность, язык, землю, культуру можно только в том случае, если сможем сохранить свой суверенитет. Поэтому защита и укрепление независимости – общая обязанность каждого гражданина.

И здесь, по мнению Президента, есть одно особенно важное качество, которое необходимо культивировать в обществе и прививать молодому поколению, – это трудолюбие, готовность работать для того, чтобы обеспечить процветание своей страны. Именно трудолюбие – лучшее проявление патриотизма, и оно должно стать ключевым качеством нашего народа.

Второй принцип: основа государственности – территориальная целостность. Землю Казахстана, доставшуюся от предков, должны уважать и защищать все казахстанцы.

– Третье. Государственные интересы – важнейшая ценность. Все решения от сел до Акорды должны приниматься исходя из этого. Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого, – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Четвертое: духовная гармония – источник единства. Здесь Глава государства отметил, что история народа, родной язык и религия предков – это уникальные ценности, объединяющие страну, они не должны быть причиной раздоров. Он вновь напомнил, что в Казахстане в мире проживают представители разных этносов, и все мы являемся гражданами одной страны, у нас одна Родина и общее видение будущего. Принцип «единство в многообразии», по словам Президента, никогда не потеряет актуальности. При этом стержнем общенациональной идентичности должно стать понятие «гражданин Казахстана».

Пятое: закон и порядок – залог прогресса страны. Перед законом все равны, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, и его требования должны неукоснительно выполняться во всех сферах. Только так можно построить действительно справедливое государство.

Шестое: созидание – путь обновления и модернизации. Здесь Президент сделал акцент на необходимости уделять максимальное внимание развитию человеческого капитала как самого ценного актива, построению «экономики знаний», технологическому развитию страны.

Седьмое: доверие, взаимная поддержка и солидарность – самые ценные качества. Они всегда были присущи нашему народу, и так должно оставаться и впредь, потому что именно взаимоуважение, взаимопонимание, благожелательность в обществе создают и укрепляют единство народа. А единство, как не раз подчеркивал Глава государства, это важнейшее условие для успешного развития страны в будущем.

– Мы построим сильное государство, в котором соблюдаются принципы демократии, верховенства закона и равенства. Это в наших руках, потому что у нас есть четкая цель и конкретные ориентиры. Наш народ отличают созидание и патриотизм. В нашей независимой стране растет новое, свободное духом поколение. Все кардинальные изменения мы осуществляем ради его будущего. Призываю всех вместе развивать нашу страну! У нас одна Родина, одно государство, один народ! – призвал Касым-Жомарт Токаев, завершая выступление.

Народный кандидат

Выступили на форуме и представители политических и общественных сил, вошедших в Народную коалицию.

Так, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов подчеркнул, что в ходе начавшейся избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений приняли решение выдвинуть действующего Главу государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан. В их числе – Национальная волонтерская сеть, Гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение Qazaqstan Team, Организация ветеранов, Казахстанский союз спортсменов, Объединение депутатов маслихатов Казахстана, Совет генералов, ассоциация «Қазақстан ардагерлерi». На состоявшихся 6 октября съездах партий «Amanat», «Ак жол» и НПК также были приняты решения выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящих выборах.

– Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества. Исходя из этого, после ряда консультаций между политическими партиями и общественными объединениями нами было принято решение создать Народную коалицию в поддерж­ку Касым-Жомарта Токаева, – сообщил Ерлан Кошанов.

Вошедшие в коалицию общест­венные и политические силы поддерживают стратегию и программу реформ действующего Президента и заинтересованы в строительстве Нового Справедливого Казах­стана, который будут помогать создавать.

Что касается непосредственно предвыборного периода, то, как отметил на форуме председатель партии «Amanat», для поддержки Касым-Жомарта Токаева будет создан общественный штаб кандидата, в котором примут участие партии, общественные объединения, различные деятели, активные граждане.

Заслуженный летчик-испы­татель, космонавт, Халық Қаһарманы Токтар Аубакиров с трибуны форума отметил, что считает предстоящие выборы важным историческим событием, которое определит дальнейшую судьбу страны, и заявил, что поддерживает кандидатуру Касым-Жомарта Токаева – сильного политика, умелого дипломата, готового брать на себя ответственность за будущее страны и действовать исключительно во благо государства и граждан. По его мнению, именно такой лидер нужен нашей стране в сложный период глубинных внутренних трансформаций и в крайне сложной внешнеполитической обстановке.

Депутат Мажилиса от партии «Ак жол», член правления Союза писателей Казахстана Казбек Иса отметил, что во времена перемен особенно ценно единство. И именно его проявляют сейчас различные партии и общественные объединения, выдвигая одного кандидата, повестка которого в рамках строительства Нового Справедливого Казахстана согласуется с целями и задачами самых разных общественных и политических сил, всего народа страны. Он отметил, что Касым-Жомартом Токаевым инициированы исторические реформы, и то, как они будут реализованы, зависит от всех и каждого.

– Несмотря на то что мы являем­ся представителями различных политических организаций, нас объединяет стремление к построению процветающего государства. Сейчас самое главное – сохранение стабильности под руководством сильного лидера. Поэтому мы, акжоловцы, единогласно считаем Касым-Жомарта Токаева наиболее достойным кандидатом в Президенты Казахстана, – сказал Казбек Иса.

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана, член попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Ирина Смирнова подчеркнула, что Президентом объявлен курс на реформирование экономики и политической сферы, при этом в центре внимания всех реформ – человек, его благополучие и повышение качества жизни.

– Основные политические взгляды Народной партии Казахстана – народ, земля, справедливость – разделяются и поддерживаются нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы вместе приступили к строительству Нового Казахстана. НПК сохраняет приверженность стратегии построения социально справедливого государства, наша партия за народную экономику, народное Правительство, народный Парламент. Нам по пути с народным Президентом Касым-Жомартом Токаевым. На своем съезде НПК единогласно выдвинула Касым-Жомарта Токаева кандидатом на президентские выборы и решила вступить в Народную коалицию, – заявила Ирина Смирнова.

С поддержкой кандидатуры действующего Главы государства на предстоящих выборах выступили также профессиональный боец смешанных единоборств Ардак Назаров, депутат Алматинского городского маслихата, журналист Сергей Пономарев, директор бизнес-школы при университете КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева Алина Абдрахманова. Спикеры остановились на различных аспектах проводимой Касым-Жомартом Токаевым политики, отметили важность и актуальность его реформ и инициатив, подчерк­нули действительную приоритетность задач, поставленных Главой государства.

– Вместе, я думаю, мы сможем преодолеть все трудности и построить Новый Казахстан, а во главе должен быть сильный политик, знающий чаяния своего народа. Глава государства в течение трех лет своего президентства не раз доказывал свою сопричастность с народом, в сложные времена оставаясь с нами, оказывая всемерную поддержку. Достойнее кандидата на нынешнем этапе я не вижу, – подчеркнул Сергей Пономарев.