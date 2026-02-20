В ходе заседания рабочей группы общественными объедине­ниями и уполномоченными органами была отмечена системная работа ЦИК по обеспечению граждан с инвалидностью необходимой инфраструктурой при проведении электоральных кампаний. Это предполагает расположение участков на первом этаже, оснащение подъемными механизмами, пандусами, тактильными указателями, кнопками вызова при входе, специальными парковками для автомашин, а также специальное оборудование мест для голосования с учетом потребностей граждан.

В рамках текущей кампании по подготовке и проведению референдума по Конституции вопросам обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью также уделяется самое пристальное внимание. Информационные материалы по теме референдума доступны в разных форматах: аудиоинформация для лиц с нарушением зрения, видео с сурдопереводом для лиц с нарушением слуха, адаптированное размещение информационных материалов на участках для граждан на креслах-колясках. Комиссиями референдума изготавливаются пригласительные с QR-кодом, содержащие всю необходимую информацию о референдуме, будет проводиться поквартирный обход граждан с уточнением необходимости предоставления специальных услуг, отмечается в сообщении ЦИК.

В ходе заседания вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай поделилась информацией об актуальных сведениях в Карте доступности на портале inva.gov.kz.

В рамках референдума обеспечат изготовление трафаретов к бюллетеню для голосования с использованием шрифта Брайля, которые будут представлены на всех участках страны. Формат трафарета позволяет обеспечить потребности как граждан с полной потерей зрения, так и слабовидящих голосующих. Также на каждом участке для голосования в обязательном порядке будет аудиобюллетень.

Кроме того, Уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения при ­Президенте РК, депутат Мажилиса Кенжеғұл Сейтжан поддержал инициативу о размещении аудио­версии проекта Конституции на всех участках референдума.

Также для членов комиссий референдума всех уровней орга­низовано прохождение видео­курса по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью.

На заседании рабочей группы также заслушана отчетная информация Актюбинской и Павлодарской областей по пилотному внедрению на участках для голосования инновационных инструментов в виде электронных луп, индукционных петель для лиц с нарушением слуха, световых и звуковых информаторов, схем участков с шрифтом Брайля.

В настоящее время опыт подобного внедрения прорабатывается с соответствующими местными исполнительными органами остальных регионов.