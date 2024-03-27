Обидчики сборной Казахстана не смогли пробиться на Евро

Футбол
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Дана Аменова
Корреспондент

Украина и Грузия завоевали путевки на чемпионат Европы по футболу, передает Kazpravda.kz

Фото: UEFA

Футбольные сборные Украины и Грузии пробились на чемпионат Европы, победив во вторник в финалах дополнительных отборочных турниров Исландию и Грецию, передает Русская служба ВВС.

Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв сборную Греции со счетом 4:2 в серии пенальти.
Основное и дополнительное время матча, который проходил в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена», завершились ничьей — 0:0.

Напомним, ранее Греция сокрушила сборную Казахстана 5:0.

Украина уже играла в главных футбольных турнирах — и на чемпионате Европы, и на Кубке мира. На прошлом ЧЕ в 2020 году она дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей финалистке Англии.

В финале дополнительного отборочного турнира с Исландией украинцы повторили сценарий полуфинала с Боснией и Герцеговиной: проигрывали один мяч, но в самом конце вырвали победу.

В этот раз на гол, забитый исландцами в первом тайме, на 54-й минуте ответил блистающий в этом сезоне в испанской «Жироне» Виктор Цыганков, а на 84-й минуте победный мяч забил Михаил Мудрик, не столь ярко играющий в английском «Челси».

В группе F на чемпионате Грузия присоединится к Турции, Португалии и Чехии.

Украина попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Еще в одном финале дополнительного турнира Уэльс проиграл по пенальти Польше. С игры команды ни в основное, ни в дополнительное время забить не смогли.

Таким образом, из четырех британских сборных в финальную часть ЧЕ вышли две: Англия и Шотландия.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Матчи пройдут на стадионах Берлина, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Кельна, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта.

Чемпионат в Германии будет первым выступлением грузинской сборной на крупном международном турнире с момента распада СССР.

Грузию тренирует бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль, который также выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию».

#футбол #чемпионат Европы #Евро

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