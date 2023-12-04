Обидно, досадно...

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

Алматинский футзальный клуб «Кайрат», имея великолепное соотношение забитых и пропущенных мячей, тем не менее не смог пробиться в финальную часть Лиги чемпионов УЕФА.

фото АФК "Кайрат"

Все игры в группе В проходили в Косово. Первый поединок в первом туре элитного раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА казахстанская команда провела против местной «Приштины» и добилась более чем убедительной победы со счетом 11:2.

На 5-й минуте игрок «Кайрата» Альберт Акбаликов отправил мяч в собственные ворота, однако это лишь раззадорило алматинцев, и они уже к концу первого тайма забили семь голов, но уже сопернику. По дублю оформили Педро Сантос (7-я и 18-я минуты) и Дие­го Фаверо (9-я и 17-я), по одному мячу забили Алиссон (7-я), Денер Родриго (12-я) и Эдсон (13-я).
В самом начале второго тайма у «Приштины» отличился Дрилен Маджаррай (24-я минута), на что «Кайрат» ответил еще четырьмя точными ударами Денера Родриго (27-я), Дугласа (29-я), Алекса Вианы (29-я) и Кайо Руиса (30-я).

Следующий поединок для казахстанской дружины оказался решающим, ведь они встретились со своим главным соперником за выход в финал (из группы пробивалась только одна команда) – португальской «Бенфикой». И здесь исход матча и всего мини-турнира решил лишь один мяч.

Португальцы повели со счетом 2:0 уже к 5-й миунте, когда у них отличились Афонсу Жезуш и Диего Нунес. На 8-й Даурен Турсагулов отыграл один мяч, но на 10-й игрок «Бенфики Лусиу Роша сделал счет 3:1 в пользу своей команды. Все, что смогли сделать кайратовцы, так это отыграть один мяч усилиями Денера Родриго на 36-й минуте, но этого было мало. Мы уступили со счетом 2:3, а это означало, что португальская дружина досрочно вышла в следующий этап, так как в стартовом поединке они обыграли и словенский «Добовец» (3:2). Вчера ночью «Бенфика» сыграла с «Приштиной», но результат этого матча значения уже не имел.

В свою очередь «Кайрат» данный турнир завершил убедительной победой, обыграв «Добовец» со счетом 7:0. Голы у нас забили Кайо Руиса (15-я минута), Дуглас Жуниор (19-я), Алекс Виана (22-я и 40-я), Биржан Оразов (23-я) и Альберт Акбаликов (28-я). Кроме того, на 3-й минуте словенцы забили автогол.

Очень обидный результат игр, учитывая и тот факт, что португальцы вряд ли обойдут нас по соотношению забитых и пропущенных мячей. Но таков спорт.

#Спорт #футбол #лига #Кайрат

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