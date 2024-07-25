Обидное поражение «Ордабасы»

Специалисты и болельщики только-только отошли от проигрыша «Ордабасы» скромному молдавскому «Петрокубу» и надеялись на частичную реабилитацию шымкентцев против люксембургского «Дифферданжа». Но не тут-то было...

Несмотря на явное превосходство нашей команды (казалось бы) по бюджету и составу игроков против дружины из небольшого герцогства, этого оказалось недос­таточно. Игра в Люксембурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, причем эта победа стала юбилейной – 80-й по счету для всех команд из этой страны. В основном люксембургские коман­ды выигрывали у таких же скромных клубов из небольших государств. Но, видимо, уровень нашего футбола в лице чемпиона страны теперь под стать им.

Полузащитник «Ордабасы», а ранее и один из лидеров сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, пытаясь скрасить горечь после обидного поражения, призвал болельщиков прийти на ответную игру на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова через неделю и поддержать их. Призыв хороший. И мы даже уверены процентов на 80, что «Ордабасы» победит дома и пройдет дальше, только вот сожаления и сомнения останутся еще надол­го. Вероятно, стоит задуматься о смене тренерского штаба и замене некоторых игроков.

Отметим, что в случае успеха шымкентцы в третьем раунде встретятся с победителем пары «Струга» (Северная Македония) – «Пюник» (Армения). Казалось бы, такие «лакомые» клубы выпадают нашим чемпионам... Но теперь, вероятно, радуются их соперники.

Сегодня еще два казахстанских клуба выступят в Лиге конференций: «Астана» поборется с молдавским «Милсами», а костанайский «Тобол» сыграет со швейцарским «Санкт-Галленом». Очень надеемся, что они не разочаруют.