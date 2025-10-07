Фото: dimashnews.com

На сольном концерте Димаша Кудайбергена в Madison Square Garden впервые в программе тура Stranger со сцены прозвучала композиция Love’s Not Over Yet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.com

Концертная премьера прозвучала по-особенному благодаря почетному гостю — продюсеру, композитору, дважды обладателю премии «Грэмми» Уолтеру Афанасьеву, которого Димаш пригласил на свой первый концерт на легендарной сцене Нью-Йорка.

Автор произведения аккомпанировал Димашу на рояле, тандем двух маэстро звучал одновременно и трепетно, и сильно.

«Для меня быть в таком месте, с таким артистом… Я просто расчувствовался», - поделился Уолтер Афанасьев своими эмоциями от концерта.

Маэстро рассказал, что слушал концерт, интересуясь каждой песней, постоянно спрашивал кто автор произведений и удивлялся, что от песни к песни композитором выступал сам Димаш.

Он оценил удивительную привязанность поклонников к любимому артисту, сказал, что это большая редкость.

«Есть такие актёры, которые редко смотрят свои фильмы. Я редко слушаю свои произведения, но эта песня — это чудо. Когда говорю с людьми, которые не знают Димаша, я им играю эту песню. Тем более представлять композицию здесь… Мне довелось выступать в Madison Square Garden несколько раз, но таких чувств и ощущений у меня еще не было. Я очень счастлив», — поделился композитор.

Также ранее стало известно, что в Казахстане будет создан туристский маршрут по ключевым локациям международного проекта Voice Beyond Horizon, инициированный Димашем Кудайбергеном в сотрудничестве с Hunan Broadcasting System (КНР).