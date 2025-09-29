Димаш Кудайберген является инициатором и исполнительным продюсером международного проекта, который охватил шесть регионов страны

Сегодня в Астане прошла пресс-конференция, посвященная международному проекту Voice Beyond Horizon, инициированного народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном в сотрудничестве с Hunan Broadcasting System (КНР), сообщает Kazpravda.kz

По информации Минтуризма, в мероприятии приняли участие советник Президента РК Асель Жанасова, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, вице-министр туризма и спорта Бауржан Рапиков, и.о председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанұлы, председатель правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ернур Бурахан, исполнительный продюсер проекта «Голос горизонта» Hunan TV Ванг Чин, продюсер и главный режиссёр программы «Голос горизонта» Hunan TV Луо Синьсин.

Спикеры отметили, что проект открывает новую страницу сотрудничества между Казахстаном и Китаем и имеет особое значение в сфере туризма.

Димаш Кудайберген является инициатором и исполнительным продюсером международного проекта, который охватил 6 регионов Казахстана: Туркестанскую, Мангистаускую, Алматинскую и Акмолинскую области, а также города Алматы и Астану.

Участниками стали исполнители из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии. Талантливые артисты путешествовали по стране на поезде и познакомились с ключевыми туристскими локациями.

Проект начался в Туркестане, продолжился на побережье Каспийского моря, среди уникальных пейзажей Бозжыры, раскрыл природные и культурные жемчужины Алматинского региона - озеро Каинды, село Саты, Капчагайское водохранилище, а также озеро Кобейтуз и Щучинско-Боровскую курортную зону в Акмолинской области. Финальная часть съемок проведена в Астане.

Выступления участников оценивали международное жюри и зрители шоу. Одним из гостей проекта стал двукратный обладатель премии «Грэмми» Уолтер Аффанасьев.

Трансляция проекта запланирована на телеканале Hunan TV, который охватывает аудиторию в более чем 210 миллионов зрителей через эфир и цифровую платформу Mango TV.

Проект получил организационную поддержку со стороны министерств туризма и спорта, культуры и информации, национальной компании Kazakh Tourism, АО "Пассажирские перевозки" и акиматов регионов.