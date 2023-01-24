Обновление политического класса

19 января 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после согласования с руководителями обеих палат Парламента и Премьер-министром страны подписал Указ о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента, маслихатов всех уровней на 19 марта 2023 года. Президент в своем сентябрьском Послании 2022 года объявил о начале электорального цикла, который начал с себя: досрочные выборы Президента Казахстана с новой однократной семилетней каденцией прошли 20 ноября прошлого года, далее, 14 января 2023 года, состоялись выборы в Сенат. Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней 19 марта текущего года завершат этот электоральный цикл. Фактически обновится «политический класс» Казахстана, который составляет «управленческий каркас» реформ в нашей стране.
Политика
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Серик Сейдуманов, академик НАН РК, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК
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