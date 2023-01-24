Обновление политического класса

Особенностью выборного процесса является кардинальное изменение его правил и норм, которые получили всенародную поддержку во время общенационального референдума о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан от 5 июня 2022 года, а также дополнительных изменений, внесенных в Конституцию страны в сентябре прошлого 2022 года.

Во-первых, утвержден однократный семилетний срок деятельности Президента страны.

Во-вторых, внесены ограничения в президентскую квоту в Сенате Парламента. Изменения произошли в представленности в высшем законодательном органе представителей Ассамблеи народа Казахстана.

В-третьих, изменился и сам формат выборов в законодательные органы власти. Теперь 70% депутатов Мажилиса Парламента будут избираться по партийным спискам, а остальные 30% – по одномандатным округам. В соотношении 50 на 50 пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения, то есть в стране внедрена смешанная пропорционально-мажоритарная система выборов. В городах и районах страны выборы пройдут по одномандатным округам.

Вместе с тем серьезно упрощена процедура регистрации политических партий: сокращена минимальная численность инициативной группы граждан для организации политической партии с 1 тыс. до 700 человек; увеличен срок проведения учредительного съезда партий с 2 до 3 месяцев; снижен регистрационный порог с 20 до 5 тыс. членов партии; снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек; увеличен срок формирования филиалов (представительств) партии с 6 месяцев до 1 года. Данные новшества самым существенным образом повлияли на грядущие выборы в Мажилис и в маслихаты. В настоящий момент уже прошли регистрацию принципиально новые политические объединения, такие как экологическая партия «Байтак» и партия «Respublika», которая собрала молодых бизнесменов. То есть прошли процедуру регистрации еще две партии, теперь на партийном поле Казахстана действуют 7 партий. Расширение партийно-политической конкуренции наблюдается сейчас уже на этапе регистрации.

Эксперты полагают, что предстоящие выборы пройдут в достаточно «жаркой» обстановке на конкурентной основе. На выборах будут конкурировать между собой не только политические партии, но и отдельные активные общественные и политические деятели, выдвигающиеся по мажоритарному принципу в одномандатных округах. Они имеют достаточно хорошие шансы, приняв участие в выборах, избраться в законодательный орган страны. Таким образом, значительно расширится спектр идеологической и иной представленности интересов разных слоев населения. В результате ожидается, что как Мажилис Парламента страны, так и маслихаты – местные представительные органы – станут ареной достаточно серьезных актуальных дискуссий и реальным местом артикуляции общественных интересов и принятия решений на законодательном уровне. Также усилится депутатский конт­роль исполнительной власти и непосредственное участие парламентариев в формировании независимой судебной системы.

Без сомнения, повысится инклюзивность выборного процесса за счет участия в них молодежи, женщин и лиц с особыми потребностями. Так, законодательно закреплена 30-процент­ная квота для вышеперечис­ленных категорий людей при распределении депутатских мандатов. Это отличная возможность, чтобы увеличить представительство женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями, которые смогут вывести на общегосударственный уровень важные социальные проблемы особых групп населения. Графа «против всех» в избирательных бюллетенях, которая была внед­рена на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года, будет использована и на выборах в законодательный орган страны и местные представительные органы. Это позволит учесть и альтернативные критические умонастроения избирателей.

Таким образом, внеочередные выборы в Мажилис Парламента страны и маслихаты являются логическим продолжением конституционных реформ, которые были поддержаны народом на общенациональном референдуме в прошлом году. Будет фактически осуществлена «перезагрузка» всей системы государственного управления.

Все эти стратегические шаги Главы государства являются свидетельством последовательного движения от суперпрезидентской власти к балансу всех ветвей власти по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство», что является непременным условием построения Справедливого Казахстана. Важно отметить, что политические преобразования в Казахстане осущест­вляются не ради самих реформ, они направлены на улучшение благосостояния граж­дан респуб­лики, повышение конкурентоспособности страны, укрепление политичес­ких, социальных и экономичес­ких институтов. Процесс сложной и системной политической модернизации требует активного участия всех представителей казахстанского общества.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность сплоченности и единства казахстанцев в условиях глобальной турбулентности. Вызовы транс­формирующегося мирового порядка задают новые политичес­кие, социально-экономические тренды. За год после январских событий, когда Казахстану грозила потеря государственности, граждане страны, принимая непосредственное и активное участие в политических реформах, смогли проявить сплоченность, веру в светлое будущее родины. Можно с уверенностью сказать, что казахстанцы не останутся в стороне и примут активное участие в перезагрузке государственных институтов на пути построения Справедливого Казахстана.