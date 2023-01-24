Обновление политического класса

Политика
9
Серик Сейдуманов, академик НАН РК, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК

19 января 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после согласования с руководителями обеих палат Парламента и Премьер-министром страны подписал Указ о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов седьмого созыва и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента, маслихатов всех уровней на 19 марта 2023 года. Президент в своем сентябрьском Послании 2022 года объявил о начале электорального цикла, который начал с себя: досрочные выборы Президента Казахстана с новой однократной семилетней каденцией прошли 20 ноября прошлого года, далее, 14 января 2023 года, состоялись выборы в Сенат. Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней 19 марта текущего года завершат этот электоральный цикл. Фактически обновится «политический класс» Казахстана, который составляет «управленческий каркас» реформ в нашей стране.

Особенностью выборного процесса является кардинальное изменение его правил и норм, которые получили всенародную поддержку во время общенационального референдума о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан от 5 июня 2022 года, а также дополнительных изменений, внесенных в Конституцию страны в сентябре прошлого 2022 года.

Во-первых, утвержден однократный семилетний срок деятельности Президента страны.

Во-вторых, внесены ограничения в президентскую квоту в Сенате Парламента. Изменения произошли в представленности в высшем законодательном органе представителей Ассамблеи народа Казахстана.

В-третьих, изменился и сам формат выборов в законодательные органы власти. Теперь 70% депутатов Мажилиса Парламента будут избираться по партийным спискам, а остальные 30% – по одномандатным округам. В соотношении 50 на 50 пройдут выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения, то есть в стране внедрена смешанная пропорционально-мажоритарная система выборов. В городах и районах страны выборы пройдут по одномандатным округам.

Вместе с тем серьезно упрощена процедура регистрации политических партий: сокращена минимальная численность инициативной группы граждан для организации политической партии с 1 тыс. до 700 человек; увеличен срок проведения учредительного съезда партий с 2 до 3 месяцев; снижен регистрационный порог с 20 до 5 тыс. членов партии; снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек; увеличен срок формирования филиалов (представительств) партии с 6 месяцев до 1 года. Данные новшества самым существенным образом повлияли на грядущие выборы в Мажилис и в маслихаты. В настоящий момент уже прошли регистрацию принципиально новые политические объединения, такие как экологическая партия «Байтак» и партия «Respublika», которая собрала молодых бизнесменов. То есть прошли процедуру регистрации еще две партии, теперь на партийном поле Казахстана действуют 7 партий. Расширение партийно-политической конкуренции наблюдается сейчас уже на этапе регистрации.

Эксперты полагают, что предстоящие выборы пройдут в достаточно «жаркой» обстановке на конкурентной основе. На выборах будут конкурировать между собой не только политические партии, но и отдельные активные общественные и политические деятели, выдвигающиеся по мажоритарному принципу в одномандатных округах. Они имеют достаточно хорошие шансы, приняв участие в выборах, избраться в законодательный орган страны. Таким образом, значительно расширится спектр идеологической и иной представленности интересов разных слоев населения. В результате ожидается, что как Мажилис Парламента страны, так и маслихаты – местные представительные органы – станут ареной достаточно серьезных актуальных дискуссий и реальным местом артикуляции общественных интересов и принятия решений на законодательном уровне. Также усилится депутатский конт­роль исполнительной власти и непосредственное участие парламентариев в формировании независимой судебной системы.

Без сомнения, повысится инклюзивность выборного процесса за счет участия в них молодежи, женщин и лиц с особыми потребностями. Так, законодательно закреплена 30-процент­ная квота для вышеперечис­ленных категорий людей при распределении депутатских мандатов. Это отличная возможность, чтобы увеличить представительство женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями, которые смогут вывести на общегосударственный уровень важные социальные проблемы особых групп населения. Графа «против всех» в избирательных бюллетенях, которая была внед­рена на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года, будет использована и на выборах в законодательный орган страны и местные представительные органы. Это позволит учесть и альтернативные критические умонастроения избирателей.

Таким образом, внеочередные выборы в Мажилис Парламента страны и маслихаты являются логическим продолжением конституционных реформ, которые были поддержаны народом на общенациональном референдуме в прошлом году. Будет фактически осуществлена «перезагрузка» всей системы государственного управления.

Все эти стратегические шаги Главы государства являются свидетельством последовательного движения от суперпрезидентской власти к балансу всех ветвей власти по формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – под­отчетное Правительство», что является непременным условием построения Справедливого Казахстана. Важно отметить, что политические преобразования в Казахстане осущест­вляются не ради самих реформ, они направлены на улучшение благосостояния граж­дан респуб­лики, повышение конкурентоспособности страны, укрепление политичес­ких, социальных и экономичес­ких институтов. Процесс сложной и системной политической модернизации требует активного участия всех представителей казахстанского общества.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность сплоченности и единства казахстанцев в условиях глобальной турбулентности. Вызовы транс­формирующегося мирового порядка задают новые политичес­кие, социально-экономические тренды. За год после январских событий, когда Казахстану грозила потеря государственности, граждане страны, принимая непосредственное и активное участие в политических реформах, смогли проявить сплоченность, веру в светлое будущее родины. Можно с уверенностью сказать, что казахстанцы не останутся в стороне и примут активное участие в перезагрузке государственных институтов на пути построения Справедливого Казахстана.

Популярное

Все
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Студенты возвращаются домой
Устойчивый тренд на улучшение
В тишине, рука об руку
Когда один шаг важнее тысячи слов
Месси обыграл Роналду
Корону разыграют в Астане
Небесно-голубой на белом
Рабочие места плюс инвестиции
Чудеса медицины
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Битва чемпионок
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Почему гаснут огни аулов?
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика , Сенат
Важно укрепить связи между приграничными областями Казахста…
Политика
Выборы в Мажилис и маслихаты: как проголосовать казахстанца…
Политика , Общество
Сколько казахстанцев смогут проголосовать на предстоящих вы…
Политика
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]