Обновят автобусы Общество 11 июня 2025 г. 5:00 2 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Более 7 млрд тенге субсидий выделено на автобусные пассажирские перевозки в области Жетысу в текущем году. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев в ходе встречи с населением. фото автора В Минтрансе также предлагают компаниям-перевозчикам региона воспользоваться возможностью обновить автобусный парк. По программе льготного лизинга за последние два года в стране приобретено 1 839 новых автобусов. В текущем году на эту программу из республиканского бюджета планируется выделить порядка 15 млрд тенге. Износ автобусного парка у перевозчиков в области Жетысу составляет, по информации Минтранса, 58%. Теперь у участников сферы перевозок есть возможность обновить автопарк в рамках действующей программы льготного лизинга. #Жетысу #субсидии #автобусы