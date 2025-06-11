Обновят автобусы

Общество
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Более 7 млрд тенге субсидий выделено на автобусные пассажирские перевозки в области Жетысу в текущем году. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев в ходе встречи с населением.

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В Минтрансе также предлагают компаниям-перевозчикам региона воспользоваться возможностью обновить автобусный парк. По программе льготного лизинга за последние два года в стране приобретено 1 839 новых автобусов. В текущем году на эту программу из республиканского бюджета планируется выделить порядка 15 млрд тенге.

Износ автобусного парка у перевозчиков в области Жетысу составляет, по информации Минтранса, 58%. Теперь у участников сферы перевозок есть возможность обновить автопарк в рамках действующей программы льготного лизинга.

#Жетысу #субсидии #автобусы

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