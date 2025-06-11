В Минтрансе также предлагают компаниям-перевозчикам региона воспользоваться возможностью обновить автобусный парк. По программе льготного лизинга за последние два года в стране приобретено 1 839 новых автобусов. В текущем году на эту программу из республиканского бюджета планируется выделить порядка 15 млрд тенге.

Износ автобусного парка у перевозчиков в области Жетысу составляет, по информации Минтранса, 58%. Теперь у участников сферы перевозок есть возможность обновить автопарк в рамках действующей программы льготного лизинга.