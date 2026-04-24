Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности

В Алматы проходит 24-я казахстанская международная выставка «Туризм и путешествия» — KITF 2026 — одно из ключевых событий туристической отрасли региона, ежегодно объединяющее профессионалов индустрии, представителей бизнеса и государственных структур.

За годы проведения выставка стала ведущей отраслевой площадкой, представив масштабную экспозицию и насыщенную деловую программу, ориентированную на актуальные вызовы и перспективы развития различных видов туризма. В выставке принимают участие 14 компаний из 24 стран. Одна из крупных экспозиций на выставке принадлежит Малайзии, эта страна сделала акцент на развитие образовательного туризма. На полях выставки на вопросы газеты ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Казахстане, Мохд Адли бин Абдуллах и другие участники мероприятия.

- Господин Абдуллах, как Вы оцениваете сотрудничество с Казахстаном, в каких сферах Вы отмечаете наибольшее продвижение общих интересов?

- В этом году Казахстан и Малайзия отмечают 34-летие развития дипломатических отношений и для нас важно, чтобы визит Президента Казахстана в Малайзию состоялся в этом году.

Малайзия и Казахстан поддерживают прочные и стабильно развивающиеся двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии, экономической взаимодополняемости и общих приоритетах развития. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество расширилось в ключевых секторах, включая торговлю, инвестиции, образование и туризм.

В последние годы это партнерство стало все более динамичным, с растущим взаимодействием не только на правительственном уровне, но и между бизнесом, академическими учреждениями и организациями развития.

- Как развивались отношения между странами за последние годы?

- Отношения эволюционировали от традиционного дипломатического взаимодействия к более динамичному и ориентированному на результат сотрудничеству. Это включает в себя усиление торговых потоков, расширение делового взаимодействия и развитие институциональных партнерств.

Двусторонняя торговля выросла на 58.9% в 2025 году. Это отражает сильный взаимный интерес со стороны деловых кругов обеих стран и подчеркивает значительный нереализованный потенциал для дальнейшего роста.

Для Малайзии, Казахстан всегда был нашими воротами в Центральную Азию, и мы надеемся, что товары из Казахстана и других стран Центральной Азии, в ответ могут пройти через Малайзию, поскольку страна находится в стратегически важном регионе в Юго-Восточной Азии. Мы надеемся, что Центральная Азия, включая Казахстан, рассматривает Малайзию как крупный логистический хаб, как удобные ворота в Южную Азию. Что касается инвестиций, то на данный момент инвестиции из Малайзии в Казахстан составляют миллиард долларов, что не очень много. Но, есть тенденции к росту, к примеру текущая доля рынка между Малайзией и Казахстаном увеличилась на 158,2%.

Прошлый год был для нас хорошим. Объемы двусторонней торговли выросли на 58,9%. В свою очередь туристический поток из Казахстана в Малайзию, увеличился на 11,46%. Значительно, в шесть раз, выросло число малазийцев желающих посетить Казахстан. Среди стран Юго-Восточной Азии, Малайзия принимала наибольшее количество туристов в течение двух лет подряд.

- Какие ключевые направления для расширения академического сотрудничества между Малайзией и Казахстаном Вы можете отметить?



- Малайзия предлагает сильное сочетание качества образования, международных стандартов и доступности. Многие программы ведутся на английском языке, что обеспечивает удобную интеграцию иностранных студентов. В стране функционируют кампусы ведущих международных университетов, а также обеспечена мультикультурная, безопасная и развитая среда для обучения.

Образование остается ключевой основой двусторонних отношений. Казахстанские студенты обучаются в Малайзии при поддержке 38 договоров о партнерстве между университетами.

Эти обмены выходят за рамки академической мобильности: они способствуют формированию профессиональных связей, углублению культурного понимания и развитию нового поколения специалистов с международным опытом.

В перспективе существует значительный потенциал для расширения сотрудничества через совместные и двойные дипломные программы, развитие научных исследований и повышение мобильности студентов и преподавателей. Приоритетные направления включают инженерные науки, цифровые технологии, бизнес и государственное управление.

В прошлом году на 45% отмечен рост числа студентов из Казахстана, пожелавших получить высшее образование в Малайзии.

Наше сотрудничество в получении образования, особенно в сфере высшего образования, становится все сильнее. В этом году, в проходящей в Алматы международной туристической выставке KITF, принимает 14 высших учебных заведений, такая своеобразная команда - Edu Tourism.

Когда в прошлом году наш премьер-министр и Президент Казахстана встречались, тогда они заявили, что казахстанские студенты в Малайзии и наше сотрудничество в области образования - это золотой мост, который соединяет две наши страны.

- Какое стратегическое положение занимают друг у друга Малайзия и Казахстан?

- Малайзия рассматривает Казахстан как важного партнера и ключевой региональный хаб для доступа к рынкам Центральной Азии. Стратегическое расположение Казахстана между Азией и Европой, а также его роль в крупных логистических коридорах, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут, укрепляют эту позицию.

В то же время Малайзия способна обеспечить доступ Казахстану к Юго-Восточной Азии, включая рынки стран АСЕАН с общим населением более 650 миллионов человек. Это создает прочную основу для партнерства по принципу «от ворот до ворот».

- Как активно малазийские компании изучают инвестиционные возможности в Казахстане?

- Да, малазийские компании все чаще изучают инвестиционные возможности в Казахстане, особенно в стратегических секторах, таких как энергетика, инфраструктура и промышленное развитие.

В последнее время обсуждения были сосредоточены на участии в проектах, связанных с модернизацией энергетического и коммунального секторов, что отражает более широкий сдвиг от общего диалога к более конкретному и целенаправленному инвестиционному сотрудничеству.

- Какие есть перспективны для расширения торговли?

- Существует значительный потенциал для расширения торговли в несырьевых секторах, особенно в сельском хозяйстве, производстве халяльной продукции и обеспечении продовольственной безопасности. Недавние дискуссии на высоком уровне подчеркнули важность увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и укрепления цепочек поставок.

Также наблюдается растущий интерес к таким секторам, как горнодобывающая промышленность, нефтехимия и промышленное сотрудничество, что отражает более широкие усилия по диверсификации.

- Любой вид туризма, даже образовательного, невозможно расширять без развития транспортных сетей, в частности авиасообщений…

- Хорошая транспортная связь важна для любого сектора, чтобы его успешно развивать. Это может быть бизнес, образование или туризм, нам нужно иметь больше возможностей в логистике, и мы обсуждаем расширение сотрудничества в этом направлении. Пока у нас есть 5 рейсов в неделю из Алматы в Куала-Лумпур. Обсуждается открытие прямого рейса в Лангкави, и я надеюсь, что этот проект будет реализован в ближайшее время.

Глава образовательной структуры Малайзии Ахмад Шалимин Ахмад Шафи в свою очередь добавил:

- Казахстан и Центральная Азия играют очень важную роль в развитии образовательных проектов. Из всего потока студентов Центральной Азии в Малайзию, на долю Казахстана приходится 51% как студентов, так и простых туристов.

Малайзия имеет большое преимущество перед другими азиатскими странами в области получения образования. В настоящее время она является крупным образовательным хабом в Юго-Восточной Азии, под номером один, потому что в Малайзии есть 24 университета, которые входят в первую тысячу мировых вузов. Мы входим в топ-10 стран мира, которые лидируют в сфере образования. У нас есть пять университетов, входящих в первые двести вузов мирового рейтинга. В наших университетах обучается 156 000 иностранных студентов. Только из Казахстана был отмечен рост их числа на 45%. В прошлом году мы приняли 1 700 казахстанских студентов. В этом году мы надеемся принять в наши вузы 2500 студентов из Казахстана.

И мы также видим тенденцию проявления интереса к нашему образованию из других стран мира, где мы получаем около 20 процентов увеличения студентов каждый год. И мы планируем в ближайшем будущем иметь в наших университетах 500,000 иностранных студентов.

Многие студенты Казахстана получают платное образовании, но есть и гранты. В тоже время 70% студентов выбирают частные университеты. Почему? Потому что даже если это и платное образование, оно имеет очень доступную цену и высокое качество образования. Поэтому студенты из различных стран мира, в том числе и Казахстана выбирают малазийские вузы.

- Какие профили образования выбирают казахстанские студенты?

- В основном это компьютерные технологии, развитие ИИ и управление бизнесом. Культура и окружающая среда способствует получению хорошего образования. Английский язык является хорошо распространенным в Малайзии.

Для удобства иностранных студентов у нас в аэропорту есть специальная группа, Education Malaysia Global Services (EMGS), которая встречает и помогает размещать прибывающих студентов.

Разница между Малайзией и остальным миром в продвижении образования, у нас есть один центр остановки, который контролирует EMGS. Мы продвигаем свои программы, мы вовлекаем и поддерживаем обе стороны, нашу заинтересованную сторону, а также наших потенциальных студентов.

Мы первые в мире начали принимать студентов на границе нашей страны. Это самое главное, когда вы едете учиться за границу, все родители желают отличных условий безопасности для своих детей. И это то, чем мы занимаемся и постоянно думаем об улучшении этой сферы.