Ни пуха ни пера!

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В инженерном корпусе Satbayev University перед началом ЕНТ многолюдно. В холле собрались выпускники разных школ. Ребята волнуются, кто-то сосредоточенно повторяет формулы, а кто-то пытается вспомнить нужные даты. Через считаные минуты для них начнется один из важных экзаменов в жизни – единое национальное тестирование.

По сигналу мы все поднялись на пятый этаж. Абитуриентов попросили оставить рюкзаки и личные вещи в специальных ячейках хранения и пройти через арку металлоискателя. Строгие сотрудники внимательно следили за тем, чтобы никто не пронес мобильные телефоны, микронаушники и шпаргалки. Но и это еще не все. Девушек и парней ожидала еще и биометрическая идентификация личности, которая проводится на специальном устройстве с монитором. Там же указываются ИИН, номер аудитории и даже место каждого участника ЕНТ.

Как объяснила ведущий эксперт столичного филиала Национального цент­ра тестирования Гульнара Жаминова, непосредственно этот пункт рассчитан на 249 мест. Три из них оборудованы для абитуриентов с особыми образовательными потребностями. Для удобства ребят, передвигающихся на колясках, выделены аудитории на первом этаже.

Ежедневно здесь проходят по два потока тестирования. В целом за один день экзамен сдают около 480 человек.

– Абитуриент садится за компьютер, выбирает тип тестирования, вводит свой ИИН и снова проходит биометрию лица, – рассказывает эксперт. – Система просит его повернуть голову вправо и влево, посмотреть прямо, закрыть и открыть глаза. Только после успешного подтверждения личности компьютер допускает участника к тестированию. Чтобы исключить возможность учас­тия подставных лиц, такая процедура проводится и после перерыва, и по завершении ЕНТ.

Мы заглядываем в аудиторию, где ребята уже занимают свои места. Камера виденаблюдения расположена над каж­дым тестируемым. Кроме того, видеозапись ведется в самом компьютере.

– У нас действует принцип «один компьютер – две камеры – один тестируе­мый». Работает и ситуационный центр, который в режиме реального времени отслеживает происходящее на каждом месте. Если специалисты замечают подозрительное поведение, нам сразу же поступает сообщение. Проводится проверка. В случае подтверждения нарушения абитуриента удаляют из аудитории, – продолжает Гульнара Жаминова.

Кстати, в здании на дни проведения ЕНТ установили устройства для подавления сигналов мобильной связи и Интернета. Поэтому даже не стоит пытаться пронести телефон – воспользоваться им все равно не получится.

В аудиториях постепенно становится тихо. Сотрудники объясняют правила экзамена, ребята вводят ИИН и начинают тестирование...

Для тех, кто не знает: на ЕНТ сдаются три обязательные дисциплины и две профильные. Всего необходимо выполнить 120 заданий. Из них 20 вопросов приходится на историю Казахстана, по десять отводится на математическую грамотность и грамотность чтения и еще по сорок – на каждый из выбранных по желанию предметов. Максимальный результат составляет 140 баллов.

Тестирование идет четыре часа. Для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрены дополнительные 40 минут. Во время экзамена можно пользоваться встроенным калькулятором, периодической системой химических элементов и таблицей растворимости солей. Для удобства подготовлены и бумажные версии последних.

Шестнадцатилетний выпускник школы-лицея № 76 Абуашим Айтбайулы перед тестированием выглядит спокойным. В качестве профильных предметов парень выбрал комбинацию «география – английский язык».

– Честно говоря, сильно к ЕНТ не готовился, – признается он. – Планирую поступать в зарубежное учреждение и в следующем году сдавать IELTS. Но решил пройти тестирование, потому что в будущем результаты могут пригодиться.

Совсем иначе к экзамену подошел выпускник школы-лицея № 64 Ерасыл Маусымек. Подготовке он посвятил около полугода.

– Я выбрал физику и математику. Хочу стать учителем. Планирую учиться в Евразийском национальном университете. Для этого нужно набрать примерно 125 баллов. Но я надеюсь, что получу еще больше, – делится он.

Рядом с Ерасылом сидит выпускник школы № 36 Асет Панченко. Он выбрал такую же комбинацию. Но в будущем хочет связать свою жизнь с инженерным направлением – он поступает в Казахский агротехнический исследовательский университет.

А вот у выпускницы BINOM School им. Абиша Кекилбаева Асем Сейтбек совершенно другая история. Она готовилась к экзамену девять месяцев и признается, что за это время по-настоя­щему увлеклась историей.

– Я выбрала всемирную историю и английский язык. Готовилась на курсах. За эти месяцы узнала много нового. Открыла для себя интересные исторические факты, за что очень благодарна своему преподавателю. Надеюсь, что все выпускники хорошо сдадут этот экзамен, – поделилась она.

Напомним, основное ЕНТ стартовало 10 мая и продлится до 10 июля. Всего было подано более 446 тыс. заявлений от 240 тыс. абитуриентов. 74% из них выбрали казахский язык сдачи экзамена, около 26% – русский, еще 851 человек тестируется на английском.

По данным Национального центра тестирования, ЕНТ уже прошли около 187 тыс. раз. 67% участников преодолели пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 64 балла. Максимальные 140 набрал выпускник из Павлодарской области Асет Альтаир.

И еще один интересный факт: за четыре недели проведения ЕНТ выявлено 391 нарушение. 246 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 145 человек удалены из аудиторий за нарушение правил, их результаты аннулированы.

К слову, специалисты центра будут анализировать видеозаписи вплоть до 31 октября. И если они выявят факты использования запрещенных предметов, итоговые баллы нарушителей могут быть пересмотрены. Поэтому сотрудники цент­ра не раз предупреждают выпускников о соблюдении академической честности и ответственности.