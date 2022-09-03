Общественные работы вместо предупреждения: как ужесточат ответственность за бытовое насилие в РК

Глава Министерства внутренних дел РК Марат Ахметжанов поделился на заседании Правительства планами по ужесточению отвественности за насилие в семейно-бытовой сфере, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Министерством внутренних дел будет принят комплекс мер по реализации Послания Главы государства. Первое: в рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере необходимо ввести дополнительный квалифицирующий признак в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений по уголовным правонарушениям", – отметил спикер.

По его словам, планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от пяти суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям до 25-ти суток.

Кроме того, предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

"Также планируется ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде путем исключения такого права при повторном совершении противоправного деяния. Это также позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших. Прорабатывается вопрос замены меры административного взыскания "предупреждение" на общественные работы – это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально-полезные работы. Такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением", – заключил министр.