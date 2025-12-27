Общественный совет Минюста подвел итоги

В Министерстве юстиции сос­тоялось итоговое заседание Общественного совета, в ходе которого рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся деятельности органов юстиции. В частности, обсуждены вопросы качественного и своевременного исполнения исполнительных документов государственными и частными судебными исполнителями, а также рассмотрения обращений и жалоб граждан и юридических лиц на их действия и бездействие. Наряду с этим подведены итоги деятельности Минис­терства юстиции за 2024–2025 годы.

Открывая заседание, министр юстиции Ерлан Сарсембаев отметил практическую значимость и результативность деятельности Общественного совета. По его словам, в короткие сроки определены прио­ритетные направления совместной работы, выстроено системное и эффективное взаимодействие, что находит отражение в повестке заседаний и принимаемых решениях.

В настоящее время Общественный совет в рамках концепции «слышащего государства» выступает­ важным институтом гражданского общества и эффективной диалоговой площадкой между государством и обществом. Конституционные реформы 2022 года, инициированные Президентом, закрепили приоритет прав и свобод человека и заложили прочную основу для формирования правового государства, основанного на демократических ценностях.

В данном контексте особое значение имеет деятельность Минис­терства юстиции в сферах нормотворчества, исполнительного производства, регистрационной деятельности, интеллектуальной собственности, судебно-эксперт­ной деятельности и организации юридической помощи. По итогам заседания, сообщает официальный сайт Министерства юстиции, обозначены дальнейшие приоритеты работы Общественного совета, направленные на повышение эффективности деятельности органов юстиции и укрепление взаимодействия с гражданским обществом.

