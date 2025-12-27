Общественный совет Минюста подвел итоги
Лилия Мухитова
В Министерстве юстиции состоялось итоговое заседание Общественного совета, в ходе которого рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся деятельности органов юстиции. В частности, обсуждены вопросы качественного и своевременного исполнения исполнительных документов государственными и частными судебными исполнителями, а также рассмотрения обращений и жалоб граждан и юридических лиц на их действия и бездействие. Наряду с этим подведены итоги деятельности Министерства юстиции за 2024–2025 годы.