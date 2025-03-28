Обсуждены перспективы стратегического партнерства

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Ербол Тишкамбаев

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что казахстанско-китайские отношения укрепляются в духе вечного всестороннего стратегического партнерства в новом «золотом 30-летии».

– Главной движущей силой пос­ледовательного развития отношений между Казахстаном и Китаем можно смело назвать личные дружеские связи и всесторонние усилия лидеров наших стран. Со своей стороны мы также сделаем все возможное, чтобы развитие межпарламентских связей стало продолжением политики глав наших государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина, – сказал председатель Мажилиса.

Спикер палаты проинформировал гостей о политических и экономических реформах в Казахстане, важную роль в которых играет обновленный Парламент.

Говоря о развитии межпарламентских отношений, он отметил, что новый импульс взаимодействию между парламентами двух стран придал прошлогодний визит делегации Мажилиса в Китай. Группа депутатов во главе со спикером палаты посетила Пекин, Урумчи и провела плодотворные переговоры с представителями руководства страны и коллегами в Парламенте.

– Законодательные органы играют особую роль в развитии двустороннего партнерства. У наших парламентов есть много точек соприкосновения и направлений для обмена опытом. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества и знаем, что это стремление взаимно. На сегодня уже идет активный обмен опытом в законодательной сфере между комитетами и депутатами, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Стороны отметили также большие перспективы межпартийного партнерства. В частности, в ходе беседы обсудили вопросы укрепления сотрудничества между партией «Amanat» и Коммунистической партией Китая.

В свою очередь Лю Цзяньчао выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

– Есть много общих целей, которые связывают Коммунистическую партию Китая и партию «Amanat». Это прежде всего ответственность за развитие наших государств. Вместе мы должны следовать стратегическим ориентирам наших лидеров и прилагать усилия для укрепления стабильности в наших странах. Дружеские отношения глав государств, основанные на доверии и уважении, очень ценны для наших народов. Теперь реализация их договоренностей – общая задача наших партий, – отметил Лю Цзяньчао.

#Ерлан Кошанов #Лю Цзяньчао

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