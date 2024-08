Дискуссионная площадка соб­рала международных экспертов из США, Европы, Азии и стран СНГ, а также больше 200 участников из системы казахстанского образования. Главная цель конференции – обмен опытом и лучшими практиками в области внедрения шахмат в образовании – в школах и вузах. В ходе двухдневных панельных дискуссий международные и казах­станские эксперты обсуждают, в частности, влияние интеллектуальной игры на развитие навыков человека в XXI веке – в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Главными спикерами мероприятия стали председатель комиссии FIDE Chess in education Джерри Нэш (США), старший советник комиссии FIDE Chess in education Леончо Гарсиа (Испания), секретарь комиссии FIDE Chess in education Рита Аткинс (Венгрия), координатор проекта «Шахматы в школе» в Каталонии Марта Амиго Вилальта (Испания), научный руководитель Научно-исследовательского инс­титута шахмат Ваган Саркисян (Армения) и другие.

Во время панельной дискуссии «Образовательные шахматы как глобальный тренд» Джерри Нэш рассказал о преимуществах внедрения шахмат в школах на примере стран, сотрудничающих по этому вопросу с FIDE. Среди показательных плюсов эксперт выделил развитие у учеников навыков критического и стратегического мышления, повышение успеваемости по другим предметам.

Первый вице-президент KazChess Дармен Садвакасов рассказал участникам о разработке Комплексного плана развития шахмат в Казахстане на 2023–2027 годы.

– Казахстанская федерация шахмат – основной драйвер процесса внедрения этой интеллектуальной игры в образование. В минувшем учебном году был успешно реализован первый год пилотного проекта по вводу шахмат как вариативного компонента в 42 школах семи регионов страны. Охват составил порядка тысячи учеников первых классов, – отметил Дармен Садвакасов.

Эксперты из Испании, Турции и Армении, где успешно введены и развиваются шахматы в образовании, рассказали о своих лучших практиках. Например, в 2021 году FIDE признала Каталонскую программу в области образовательных шахмат эталонной. По словам Марты Амиго Вилальты, координатора данного испанского проекта, они видят, что все больше учеников вовлечены с малых лет в шахматы, и это дает импульс не только массовой популяризации игры, но и развитию шахмат как спорта высших достижений.

Во второй день конференции для казахстанских педагогов запланированы мастер-классы, освещающие темы интеграции шахмат и математики, шахмат и грамотности, а также разъяс­няющие работу платформы обучения Chess Class и приложения по обучению шахматам Chess Legends.

Напомним, что по поручению Главы государства Казахстанская федерация шахмат совместно с Министерством просвещения выполняют комплекс мероприятий. Так, в 2023 году разработана и утверждена учебная программа «Основы шахмат» для 1–4-х классов. Проведено научное исследование, подтвердившее положительное влияние шахмат на развитие когнитивных и логических навыков у школьников.

К 2024⁄2025 учебному году совместно с управлениями образования регионов сформирован список из 767 школ, которые подтвердили свою готовность внедрять шахматы в качестве вариативного компонента. В августе завершатся курсы повышения квалификации двухсот педагогов начальных классов в восьми регионах Казахстана, организованные совместно с Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу».