Обучающий тренинг по гендерной экспертизе законодательства проходит в Астане

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

Двухдневный тренинг организован ООН-Женщины в Казахстане совместно с МКИ РК и Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. Он направлен на укрепление профессионального потенциала и информированности представителей юридических служб государственных органов о важности учета гендерных аспектов в нормотворческой деятельности.

По словам организаторов, гендерная экспертиза нормативно-правовых актов повысит понимание значимости прав человека, гендерного равенства, социальной инклюзии и недискриминации в процессе разработки нормативно-правовых актов.

На открытии мероприятия выступили женщины-депутаты, представительницы государственных органов и неправительственных организаций. Они поделились своим мнением по поводу того, что гендерное измерение сегодня становится актуальным во всех секторах и направлениях общественной жизни.

И. о главы офиса «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева отметила, что достичь реального гендерного равенства и расширения прав женщин и девочек возможно лишь через скоординированные и комплексные действия.

«Этот год знаменателен тем, что мир отмечает 30-летие со дня принятия Пекинской декларации и Платформы действий – исторических документов, заложивших основу для глобальных усилий по гендерному равенству. Спустя три десятилетия перед нами всё ещё стоят значительные вызовы. Сегодня как никогда важно проводить комплексные и всесторонние реформы, чтобы воплотить принципы гендерного равенства во всех аспектах государственной политики. Только слаженные усилия на национальном уровне позволят нам добиться реальных и устойчивых результатов. Для обеспечения равных прав мужчин и женщин необходимо разрабатывать гендерно ориентированные законодательные акты, стратегические документы и программы. Учет гендерных аспектов на законодательном уровне – ключевой шаг на пути к равенству в обществе», – пояснила она.

По словам Дины Амришевой, интеграция гендерных исследований в систему образования также является важным фактором. В этом направлении «ООН-женщины» разработала магистерскую программу по гендерным исследованиям. Программа поддержана Министерством науки и высшего образования, и её старт планируется в 2025 году в Национальном женском педагогическом университете.

Также Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане уже приступил к обучению государственных служащих на базе филиала Академии государственного управления. Совместно с ЮНЕСКО был проведен гендерный анализ школьных учебников, и создана программа подготовки учителей и воспитателей для включения гендерных вопросов в образовательные программы. Планируется, что этот курс станет обязательным для всех учителей, формируя у учащихся навыки толерантности и равенства.

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Унзилы Шапак, наша страна стремится к структурным преобразованиям, поэтому сегодня возникла актуальная потребность в подготовке специалистов, владеющих основами и навыками анализа. Внедрение гендерной экспертизы может способствовать расширению прав и возможностей мужчин, женщин, детей и позволит поддерживать социальную справедливость.

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова рассказала о реформах в сфере защиты прав женщин и обеспечения гендерного равенства, которые происходят в Казахстане по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева. В частности, она упомянула о законе о защите прав женщин и безопасности детей.

В течение двух дней вместе с ведущей тренинга, профессором из Хельсинкского университета, экспертом в области гендерного анализа, автором методик гендерной экспертизы для нормативных актов Марианной Муравьевой участники обсуждают темы, связанные с международным правовыми стандартами, гендерным мейнстримингом и анализом терминологии для использования в нормативных документах.