Обвиненный в лжетерроризме учитель физики под амнистию не попадает – Генпрокуратура РК

Общество
Ксения Воронина
Осужденные за лжетерроризм и возбуждение розни под амнистию не попадают. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента РК, заявил начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание, Генеральной прокуратуры РК Серикбай Еримбетов, передает Kazpravda.kz.

В частности, Еримбетову был задан вопрос о свободе осужденных по статье 174 Уголовного кодекса гражданских активистов Талгата Аяна и Макса Бокаева (Атырау), а также осужденного за ложное сообщение об акте терроризма учителя физики Юрия Пака (Караганда).

Еримбетов пояснил, что данные статьи Уголовного кодекса относятся к категориям экстремистских и террористических преступлений.

"174 статья (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) является экстремистским преступлением и поэтому под амнистию не подпадает. Лжетерроризм тоже не подпадает. Мы более конкретно сейчас уточнили. Есть общий запрет по экстремистским и террористическим преступлениям – опасный рецидив, педофилия и другие моменты, к которым амнистия не применяется. И те люди, которых вы называли, осужденные за разжигание межнациональных отношений, за ложное сообщение о терроризме, они относятся к экстремистским и террористическим преступлениям, и по общим правилам не подпадают под амнистию", – пояснил начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающиих уголовное наказание, Генеральной прокуратуры РК.

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